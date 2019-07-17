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詭步「丹娜絲」最快明晚解除海警…恐還有「雨炸彈」輕颱！3地區嚴防豪雨

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▲▼詭步「丹娜絲」最快明晚解除海警…恐還有「雨炸彈」輕颱！3地區嚴防豪雨。（圖／翻攝RAMMB）

▲丹娜絲持續北上遠離台灣，最快明晚解除海警。（圖／翻攝RAMMB）  

記者許力方／綜合報導

中央氣象局17日晚間8時30分全面解除陸上警報，最快18日（周四）深夜至19日（周五）清晨解除海上警報。目前丹娜絲颱風（Danas）正逐漸與東邊對流雲系統整，預期未來路徑會持續向東，對本島威脅降低，但後續菲律賓西側的低氣壓持續發展中，不排除可能發展成熱帶性低氣壓，將於19日北移，為東南部、東部及中南部地區帶來局部大雨或豪雨。

氣象局持續針對巴士海峽、台灣東南部、東北部及北部海面發布海上颱風警報，過去3小時丹娜絲颱風路徑偏北移動，目前中心位在鵝鑾鼻東南東方海面約350公里海面上，以時速23公里速度、持續向北遠離台灣，18日受颱風及其外圍環流影響，東半部、南部地區及中部以北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區及金馬澎也有局部短暫陣雨。

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▲▼詭步「丹娜絲」最快明晚解除海警…恐還有「雨炸彈」輕颱！3地區嚴防豪雨。（圖／翻攝RAMMB）

▲丹娜絲快閃，南海還有一個低氣壓發展中。（圖／翻攝NOAA）

▲▼詭步「丹娜絲」最快明晚解除海警…恐還有「雨炸彈」輕颱！3地區嚴防豪雨。（圖／中央氣象局）

▲▼丹娜絲「路過」新北宜蘭甩大雨！菲律賓低壓接力　周四、五豪雨警戒。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲新北、宜蘭大雨特報！菲律賓低壓接力「周四、五豪雨警戒」。（圖／中央氣象局）

預估丹娜絲18日將持續往北通過東部海面，19日上午逐漸遠離台灣，移至台灣北部外海。氣象局提醒，南海目前還有另一個低氣壓持續發展中，並不排除有發展為熱帶性低氣壓的可能，將於19日逐漸往北移動，提供中南部及花東暖濕水氣，東南部、東部及中南部3地區持續有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生，其他地區短暫陣雨。

氣象愛好「台灣颱風論壇」則分析，雖然丹娜絲颱風不來了，但南海的熱帶低壓91W將於18日晚間進逼台灣，預估目前其增強幅度不會太大，整個低壓帶連同丹娜絲往北移之後，91W也會朝北接近台灣西南部海面，將以熱帶低壓至輕颱下限，18、19日進入台灣海峽機率很高；一但其中心進入海峽，風向轉為西南風後，中南部風雨將急遽增強，但實際中心離台灣陸地的遠近仍要觀察，甚至是否登陸，若增為輕颱或離陸地較近，風雨感受可能更大。

台灣颱風論壇並整理出「熱帶低壓」風雨時程，顯示中部山區、嘉義以南地區影響程度達「紅色警戒」，嚴防強降雨，預計於18日入夜恆春半島開始出現明顯風雨，19日凌晨起南部雨勢加大，整日嚴防劇烈強風豪雨，台東也將於19日出現明顯風雨，另外，中部山區也有間歇性雨勢，19日留意劇烈風雨。

▲▼丹娜絲「路過」新北宜蘭甩大雨！菲律賓低壓接力　周四、五豪雨警戒。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

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