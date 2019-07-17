庫德自治區餐廳槍擊2死1傷…土耳其外交官喪命　傳是駐伊拉克副領事

▲一名庫德族安全部隊成員在案發現場警戒。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

伊拉克北部庫德族自治區首府艾比爾（Erbil）市區一家餐廳17日發生槍擊案，造成包括土耳其領事館外交官員在內2人死亡，另有1人受傷。土耳其並未透露遇襲外交官的職位，但稍早前傳出，其中一名死者為土耳其駐伊拉克副領事。

根據路透報導，庫德安全部隊官員和目擊者指出，當時有數名土耳其外交官員正在餐廳內用餐，一名槍手突然闖入開槍，接著搭乘同夥駕駛的車輛逃逸。庫德安全部隊已經開始追捕在逃犯人，而目前並沒有任何人或組織出面坦承犯案。

土耳其外交部也證實，有土耳其外交人員在槍擊事件中遇害，其中一名死者是在伊拉克庫德自治區領事館工作的外交官員。據悉，遇害的2人中包括1位外交官和1位平民，另有1人受傷，但當局並未透露其身份。包括土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）和伊拉克外交部，均對此次事件發表譴責。

伊拉克國營電視台稍早前表示，事件中一共有3人死亡，全部都是土耳其外交人員，包括土耳其駐伊拉克副領事在內，但未獲官方證實。

伊拉克北部激進組織「庫德工人黨」（PKK）長期與土耳其為敵，該組織在土耳其東南部地區煽動叛亂活動；土耳其軍方經常在庫德民主黨（KDP）的默許下，對伊拉克北部的庫德工人黨設施或目標進行空襲。伊拉克巴格達政府偶爾會對這類行動發表譴責，但並未阻止過空襲。