林飛帆被拉攏？　施正鋒：鳳還巢！學生時代早與民進黨相好

▲林飛帆。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

林飛帆出任民進黨副秘書長，外界認為是被民進黨拉攏，更有網友在PTT上翻出過去4年，林飛帆批評民進黨的黑歷史。對此，東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒投書TVBS新聞網並在臉書表示，林飛帆學生時代早與民進黨相好，選擇前往倫敦政經學院過水，「那是鳳還巢，不能算是拉攏。」

施正鋒表示，林飛帆稱加入民進黨是為了守住本土政權，防止親北京勢力取得執政地位，聽起來像是民進黨召喚深綠含淚投票的哀兵調子，但明眼人都知道民進黨對林飛帆的期待是拉攏年輕人選票，特別是阻擋台北市長柯文哲的蠶食鯨吞，當然立即受到衝擊的是時代力量。

施正鋒指出，時代力量於太陽花學運後順勢崛起，在民進黨的禮遇下，於2016年擠掉台聯成為國會第三大黨，一般相信可以囊括白色力量的選票，迄今民調支持度維持10至15%，但立委黃國昌、徐永明黨內鷹派為了擺脫「小綠」的陰影，一直跟「大綠」互別苗頭，民進黨團總召柯建銘恨之入骨，而現任時代力量黨主席邱顯智雖4年前立委選舉挑戰柯建銘，立場算是中立派。

施正鋒提到，立委林昶佐、洪慈庸是黨內鴿派，與民進黨交好，儘管林昶佐在去年台北市議員選舉與柯文哲結盟，當下雙方因為「兩岸一家親」保持距離，但民進黨對林昶佐百般巴結，總統蔡英文還恭喜獲得金曲獎；至於洪慈庸，因為前台中市長林佳龍的愛將「以身相許」，當然要祝福林飛帆，也難怪「她會表示無法理解，究竟黃國昌為何不願意當人家的細漢仔」。

施正鋒分析，就政治光譜而言，時代力量雖然打著「中間偏左」的旗號，除了立委高潞•以用的原住民族政策，基本立場跟民進黨並沒有很大的差別；先前黃國昌與館長凱道造勢展現實力，讓民進黨必須快刀斬亂麻，一方面跟邱顯智示好、另一方面想辦法裂解的選票基礎；而「林飛帆學生時代早與民進黨相好，選擇前往倫敦政經學院過水，那是鳳還朝，不能算是拉攏。」

針對國民黨總統初選由韓國瑜出線，施正鋒認為，柯文哲可以放膽侵蝕郭台銘淺藍選票；至於民進黨，蔡英文除了有本身的正規軍護駕，還有小黨左右擁簇，「反正時代力量不會推派總統候選人，雖然沒有明言，林飛帆的主要功能就是要跟柯文哲近身肉搏作戰。」