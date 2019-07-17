身障者背20kg潛入野柳海域！竟清出「近百公斤海洋垃圾」

▲身障者在臺灣身心障礙潛水協會等單位陪同下，到野柳淨灘，總共清出了近百公斤的海洋垃圾。（圖／臺灣身心障礙潛水協會提供，以下皆同）



生活中心／綜合報導

一群身障朋友在台灣身障潛水協會等企業志工帶領陪伴下，在野柳海洋世界旁的海王星碼頭，舉辦了「守護海洋 夢想潛淨」淨海活動。截至活動結束，總共清出了近百公斤的海洋垃圾，其中佔最大多數的還是塑膠廢棄物。

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▲淨海活動總計有9名身障潛水教練群與11名身障潛水員，克服身體生理上的障礙，背起重達20公斤的潛水裝備，潛入海裡撿拾垃圾。

淨海活動總計有9名身障潛水教練群與11名身障潛水員，克服身體生理上的障礙，背起重達20公斤的潛水裝備，潛入海裡撿拾垃圾。近百公斤的海洋垃圾被清出，其中佔最大多數的還是塑膠廢棄物，可見全民減塑生活還有待深化落實。

▲截至活動結束，總共清出了近百公斤的海洋垃圾，其中佔最大多數的還是塑膠廢棄物，可見全民減塑生活還有待深化落實。

中華民國身心障礙聯盟理事長呂鴻文表示，這次活動非常謝謝民間各界的協助，讓身障朋友克服障礙學習進而回饋社會，一起創造更好的海洋環境。海洋委員會海洋保育署署長黃尚文表示，聽到身障朋友舉辦淨海活動時，心中相當感動，特別準備了洋蔥袋和頭巾來鼓勵身障朋友們，特別從高雄前來支持活動，並留在現場協助海廢垃圾分類。

▲今日這群熱愛海洋的身障潛水員，為了還給海洋一個乾淨美麗的環境，以自身的力量挽起衣袖，為海洋環境盡一份心力，相當令人感動。

臺灣身心障礙潛水協會秘書長鄭建章語重心長地說，身心障礙朋友在社會當中，常被誤解為需要被幫助的群族，然而今日這群熱愛海洋的身障潛水員，為了還給海洋一個乾淨美麗的環境，以自身的力量挽起衣袖，為海洋環境盡一份心力。

鄭建章認為，這次是協會首次嘗試深具意義的淨海活動，未來將會繼續推廣身障潛水考照活動，讓身障朋友突破生理限制，用更多元的方式愛自己也愛環境。