證明偏方「黑老虎」安全　醫生吃一小勺藥粉「當場死亡」

▲廣東一名鄒姓醫生為證明偏方安全，自己吃下卻當場死亡。（圖／翻攝自廣州日報）

記者劉亭／綜合報導

廣東省韶關市一位肖婆婆到11日村中一間小診所就醫，看診時鄒姓醫生拿出偏方「黑老虎」泡水沖給她喝，但回家後卻感到不舒服。肖婆婆老公因此到診所質問，這名鄒姓醫生為了證明清白，當場吃了一小勺藥粉，不久後卻不治身亡。

根據「廣州日報」報導，肖婆婆因為腰痛發作看醫生，發現村裡新開了一家專治「骨質增生」疾病的骨科，在「醫生」的說服下進去了。在按摩治療之後，這位醫生卻不斷推薦偏方「黑老虎」，更當場用水沖了藥粉給她喝，並收了30元（約新台幣135元），在半信半疑的情況下，肖婆婆還是喝下了這杯「藥水」。

肖婆婆回家半小時後，突然開始頭暈目眩，因此由老公揹著她回到診所。面對肖婆婆老公的質問，這名鄒姓醫生當場吃了一小勺藥粉，自證清白，但過沒多久就開始不對勁，送醫後不久不治身亡。肖婆婆被送往醫院急救後，醫生發現她多器官功能損壞，所幸搶救後已無大礙。

目前該診所已被查封。翁源縣食品安全委員會表示，經初步分析「黑老虎」粉末含有毒物質「鉤吻」。「鉤吻」被稱為「斷腸草」，是一種具劇毒的常綠、一年生、纏繞性的藤本植物，全身有毒。