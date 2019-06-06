謊稱健保卡被盜用　8旬老翁險遭詐騙70萬

▲警方前往農會，頒獎給機警的行員，成功阻止了詐騙集團行騙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮內湖里1名86歲的古姓老翁，4日接獲1名自稱地檢署檢察官的男子稱老翁的健保卡遭盜用，需要提領70萬元給地檢署監管，幸好細心的農會行員發現可疑，而向警方報案。

通霄派出所所長劉清正表示，古姓老翁3日下午獨自1人到農會欲提領大筆現金，稱要翻修房子，行員察覺有異，便主動打電話向內湖里里長林輝權詢問古翁家中狀況，才發現古姓老翁是被1名自稱地檢署檢察官的男子稱他的健保卡遭盜用，需要提領現金70萬元交給地檢署監管，否則將遭到查封財產之處分，因此相當慌張。

▲警方、行員、里長，聯手合作，成功阻止老翁被騙70萬 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，林里長瞭解詳情後，立即請派出所派員到場協助，警方到場向老翁勸說此為詐騙集團貫用詐騙手法，並帶老翁返回派出所安撫及勸說，經一番「纏」功解說，老翁才恍然得知遭詐騙，打消交款念頭。古姓老翁對於警方、里長與農會即時勸阻免遭詐騙，順利保住辛苦血汗錢，表示萬分感謝。

警方呼籲民眾，遇到「詐機」別緊張，請牢記「一聽、二掛、三查證」多花一點時間思考並聯絡當地警方或撥打165反詐騙專線，讓「專業」的來守住您的錢包！