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只有「不綁約」優勢？3C達人：星電信業者端不出其他牛肉

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▲3C達人認為，無框行動除了打出「不綁約」之外，仍提不出其他優點。（圖／記者邱倢芯攝）

▲3C達人認為，無框行動除了打出「不綁約」之外，仍提不出其他優點。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

來自新加坡的電信業者無框行動（Circles.Life）繼6/24舉辦媒體見面會後，今（16）日再度舉行媒體簡報會。針對於偏高的資費定價，該公司似乎仍沒有降價的打算，且不止一次強調「不打價格戰」，並以「不綁約」為自豪；針對於此，3C達人廖阿輝認為，雖然無框行動在「不綁約」這個方向定調正確，但相對地也提不出更具體優點，「牛肉在哪裡？」成為無框行動最大的問題。

無框行動目前的資費方案為：一個月450元18GB上網流量不限速的，若是想擁有上網吃到飽服務，要再加200元購買加值服務，等於上網吃到飽要價650元。

雖然無框行動官方指出，未來會針對服務內容方面，將會增加多元、靈活的服務；舉例來說，若是未來該公司推出漫遊服務後，有可能會替申請該服務的用戶提供加保旅遊平安險的選擇，不過一切都仍在洽談中，並沒有進一步的消息。

廖阿輝指出，無框行動打不出讓消費者更有感的方案，僅不停地強調「不綁約」，但重點是在「499之亂」後，其實大多數的台灣電信用戶是不排斥綁約的，如果無框行動是在「499」之前加入台灣市場，那麼他們一定擁有絕對的優勢，因為過去的三大業者不但需要綁約，且一個月的資費至少都要價699元以上。

廖阿輝補充，就目前為止，部分的台灣消費者還是習慣綁電信合約兼買手機，因此新加入台灣市場的業者，必須要思索更有競爭力、更有感的方案，不然「不綁約」對消費者來說並沒有太大的吸引力。

另一方面，無框行動先前傳出抄襲台灣藝術家江宥儀創作做為形象廣告之用；在此一方面，無框行動今日受訪時僅表示，此一事件已走入司法階段，但尚未有結論。

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關鍵字：無框行動,3C達人,廖阿輝

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