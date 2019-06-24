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主打不綁約卻沒好價格？無框行動上網吃到飽要價650元

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▲▼無框行動推出了一個月450元的資費方案，有業者認為這樣的月租費在台灣沒有競爭力。（圖／翻攝自Circles.Life官網）

▲無框行動推出了一個月450元的資費方案，有業者認為這樣的月租費在台灣沒有競爭力。（圖／翻攝自Circles.Life官網）

記者邱倢芯／台北報導

號稱可終身免綁約的電信數位服務無框行動（Circles.Life）正式在台灣啟用服務；原先外界期望新業者加入台灣市場，會以台灣消費者常見的499（或以下）的資費插旗，沒想到無框行動卻是打出了一個月450元18GB上網流量不限速的方案，且若是想擁有台灣消費者習慣的上網吃到飽服務，要再加200元購買加值服務，等於上網吃到飽要價650元。

無框行動是來自新加坡的電信廠商，在台灣取得第二類電信執照，目前是與中華電信租網、合作；無框行動主打的電信服務是不綁約、客製化資費方案，號稱可方案自由選，還消費者電信自由。

無框行動先前還在網路上發出連署活動，參與連署的消費者還有機會可獲得一個月免費上網吃到飽服務，因此在短時間內就累積了三萬人次連署，當時還有電信業者擔心無框會祭出更打壞市場行情的價格；不過無框卻推出了650元上網吃到飽的價格，無框行動東亞區總裁林偉文解釋，該公司不想打價格戰，進入台灣市場，是想讓台灣消費者享受到數位電信服務的便利性與靈活性。

林偉文指出，無框並沒有設立下要超越任何一家電信廠商的目標，該公司想要帶給消費者的是更多的電信服務選擇、方便性與更多的電信權利。

且無框行動的電信服務方式相當特別，消費者可以不用上實體門市，若需要額外的加值服務，也不需要打電話給客服；全部的服務只要下載無框的App即可獲得。

用戶只需要上網即可申請門號，最快隔日就可收到實體SIM卡；收到SIM卡後，只需要登入App就可開通門號。在App當中，消費者可自由選擇客製化資費方案、查詢每月帳單；有任何問題也可用App聊天功能聯繫客服進行對話。

不過有電信業者認為，這樣的價格在台灣市場上沒有什麼競爭力。其原因在於，端看現在台灣的電信資費，299、399、499，或者是599就可以擁有上網吃到飽的服務，「不綁約」這點對於台灣消費者的吸引力勢必有限。

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關鍵字：無框行動,免綁約,Circles.Life

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