看完《核爆家園》...車諾比倖存清潔員含淚自殺！　女兒悲：政府沒補償他

實習記者陳妙津／綜合報導

HBO迷你影集《核爆家園》火遍全球，不過卻有名61歲核災倖存的清潔員因看了此劇，回憶起蘇聯政府事後幾十年都對他冷漠以對，憂憤之下，在哈薩克一棟5層樓公寓跳樓自殺。他的25歲女兒高卡爾則回憶道，父親剛看完電視劇時「滿面淚水」，因為想起了當年犧牲的痛苦記憶。

▲《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

據《每日郵報》報導，61歲的Nagashibay Zhusupov是車諾比核災後，到災區內清理4號反應堆的50萬名清潔員之一，他更是第一批進入災區現場的清潔員。災後，Zhusupov到塞米巴拉金斯克州的蘇聯核武試驗基地工作，被迫帶著妻子與五個孩子，搬入又髒又狹窄的宿舍中。

▲車諾比最新照曝光。（圖／翻攝自VK）

和其他獲得國家公寓及較高養老金的清潔員不同，Zhusupov事後完全沒有獲得蘇聯政府補償，雖然他花了數年時間請求蘇聯政府分配國家公寓，但經歷了10年申請後，卻發現自己的名字已經被從名單中刪除。

▲1986年的車諾比核災造成56人死亡，數十萬人暴露在放射線汙染中，至今車諾比仍被封閉廢棄。（圖／達志影像／美聯社）

包含傷殘津貼在內，Zhusupov獲得的退休金每周只有44美元（約1366元台幣），但由於曾在高度輻射中工作，他近來深受健康問題影響，經常頭痛，時常暈倒，進出醫院更是家常便飯，經濟壓力相當大。據另名曾在4月遇見他的核災清潔員表示，Zhusupov看起來很沮喪，「最後一次看到他時，還在難過不能獲得公寓補償。」

在觀看了以車諾比事故為主題的《核爆家園》後，Zhusupov在哈薩克一棟5樓公寓一躍而下，當場死亡。25歲的女兒高卡爾悲痛表示，父親看了電視劇後淚流滿面，因為那些苦痛的回憶都被勾起，「他的夢想就是和其他人一樣，有棟國家公寓好補償他過去犧牲的健康。」