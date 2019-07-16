布袋全功能國際級遊艇港開幕　打造海上生活圈及跳島旅遊基地

▲▼ 台灣公主布袋國際遊艇港。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



台灣西部唯一全功能遊艇專用碼頭國際布袋遊艇港16日熱鬧開幕，台灣公主遊艇公司以BOT、ROT方式取得35年經營權，投入2.4億元將布袋港碼頭打造成台澎地區遊艇生活圈及跳島旅遊的重要休閒基地。縣長翁章梁期許在布袋港在台灣公主遊艇公司董事長游本宏及團隊用心經營下，成為西海岸最美麗、最休閒的遊艇港。翁章梁隨後參觀造價6000萬元的遊艇，包括主臥室、餐廳、廚房和駕駛艙，並坐上駕駛座體驗一日船長。





台灣公主布袋遊艇港16日由翁章梁、游本宏、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑和雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能等人主持第一期遊客服務中心和碼頭設施啟用剪綵。

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翁章梁指出，布袋繼高跟鞋教堂、好美里3D彩繪和天幕劇場之後，西海岸最漂亮、設施最完善的布袋遊艇港也啟用了，感謝企業進駐投資，歡迎國內外遊艇愛好者都能來布袋專用碼頭停泊及從事休閒活動，促進濱海地區觀光及遊艇產業的繁榮與發展。



嘉義縣政府推動布袋遊艇港BOT及ROT委託民間經營案，2017年11月由台灣公主遊艇公司取得35年經營權，分兩期開發，總投資金額2.4億元。第一期4,000餘萬元進行遊客服務中心、商品展中心、俱樂部會所和綠能車棚等建物整建，以及港區景觀綠美化，以全新風貌展現遊艇港休閒風潮，搭配夜間燈光營造，堪稱全台最美的遊艇港，目前中小型遊艇停泊基地可提供水上泊位近30席、岸置泊位近200席(船長10公尺內小型遊艇)。



第二期工程預計營運後5年後啟動，將興建會員住宿區、增建浮動碼頭34席、船舶維修廠(含岸置艇庫)、遊艇搬運機等硬體設施，以及西式餐廳和露天BBQ區，擴大布袋地區觀光發展與遊憩設施功能。



嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，布袋遊艇港將提供遊艇泊位出租、遊艇代管及遊艇五金百貨販售等服務，全新完工的俱樂部會所臨海景觀盡收眼底，，提供會員專屬服務空間，並規劃有露天咖啡座及簡餐區供一般遊客享用，同時提供場地租借服務，可供宴會派對活動，也可與精品、超跑、星級飯店等品牌異業合作，大幅提升遊艇港服務設施與機能，歡迎全台遊艇愛好者及遊客來此體驗嘉義特有的海洋風情與魅力。