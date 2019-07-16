韓國瑜超大器　送吳敦義大禮「無意競逐黨主席」

圖文 / 鏡週刊



國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜勝出，將代表藍營角逐2020年總統大位。據了解，韓陣營在民調揭曉前自知勝券在握，已擬定整合三部曲，除了尋求前立法院長王金平為首的本土派支持，也預計拜會對手郭台銘、朱立倫等人，創造黨內團結氣氛，更悄悄與黨主席吳敦義達成默契，表態無意與吳競逐黨主席地位。

黨內人士透露，早在初選民調展開後，韓國瑜就掌握初選對郭台銘的差距拉開，可望大獲全勝，韓預判選情樂觀，在近一個月內，2度利用北上機會拜會吳敦義，雙方達成默契，不只由吳續任黨主席到大選結束，韓也明確表態會尊重吳的不分區立委提名權，此外，7月底的全國黨代表大會，韓也會以總統提名人的身分，支持黨代表提案刪除黨章「總統兼主席」的規定。

「第一步是優先化解黨內高層對韓想整碗捧去的疑慮」，黨內人士透露，挺吳派人馬早已啟動「主席保衛戰」，除了鞏固吳敦義續任黨主席外，也力促吳列入不分區立委第15名安全名單，若泛藍營立委能搶過半席次，將能爭取立法院龍頭寶坐，韓率先「勤王」目的就是在向吳輸誠，也希望吳能化解黨內非韓勢力對他的想兼黨主席的錯誤想法。

不過，在郭台銘動向未明之下，挺吳派人馬也持續觀望局面。黨內人士指出，郭若脫黨參選，恐怕影響立委選情崩盤，連帶破壞吳敦義角逐立法院龍頭的如意算盤，讓國民黨陷入分裂的巨大危機。

一名挺郭立委也憂心的說：「郭董如果脫黨參選，立委選舉恐怕會死一片，加速國民黨邁向死亡。」這名立委認為，郭若脫黨參選，勢必會找立委參選人在地方合作，這將形同與國民黨決裂，成為藍營分裂的頭號罪人。他建議，郭應以自身優勢及形象，轉當輔選要角，與黨內立委拉近距離，籌組「立委執政聯盟」，接下來才能繼續發揮影響力。



更多鏡週刊報導

【韓國瑜整合隱憂1】輸太多盤算全打亂 郭台銘下一步影響韓選情

【韓國瑜整合隱憂2】初選民調還在打 韓國瑜已暗中鋪排總統勝選之路

【韓國瑜整合隱憂3】要不要脫黨參選 挺郭鷹派大咖曝光