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瘋電影／爸媽死了，我卻不想哭　厭世中二病直接變喪屍

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文／賴賴

▲▼爸媽死了，我卻不想哭。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

非常強大的鏡頭語言，這是導演劇本，兩個小時滿滿的意識形態，沒有一個鏡頭是加水的，飽和到看得很累，劇情很簡單，但是導演在攝影端和剪輯調色上超級用心，四個中二病的孩子，沒有未來沒有現在沒有思想，正如行屍走肉的殭屍一般，刻劃了這個時代的兒童，太強大了。

從劇情開始發生就已經超搶眼，四個死了老父老母的孩子，毫無悲傷之意，先是想到百分之二十五的人毫無良知，接著又看到這些孩子所描述的自己的父母，是如此貼近生活，他們的自私和對孩子的傷害，在孩子心中如此生動且卑微，於是他們確實是哭不出來，整部電影看到最後，直到字幕上完，導演編劇名字上完後，還有戲，難怪如此高分，非常非常深刻的好作品。

大量的音樂襯底幫忙了中二病的遊戲人生，而花俏的剪輯和大膽調色的視覺效果，再再說明了叛逆，不在邏輯上思考的這一代孩子，他們的思維模式。很羨慕日本至今，仍給實驗電影飯吃，這部電影實在太驚世駭俗了，不僅描述了這個時代的產物中二病學生，更描述了這個時代的父母，非常非常厲害的一部電影，是導演的功課電影，可惜院線不多。是何電影文青的電影。


 


片　　名：爸媽死了，我卻不想哭
英文名稱：We Are Little Zombies
類　　型：劇情
上映日期：2019-07-12
片　　長：02時00分
導　　演：長久允
演　　員：二宮慶多(Keita NINOMIYA) 、 水野哲志(Satoshi MIZUNO) 、 奧村門土(Mondo OKUMURA) 、 中島SENA(Sena NAKAJIMA) 、 佐佐木藏之介(Kuranosuke Sasaki) 、池松壯亮(Sosuke Ikematsu) 、 村上淳(MURAKAMI Jun) 、菊地凜子(Rinko Kikuchi) 、 工藤夕貴 、 初音映莉子 、 西田尚美 、 永瀨正敏(Masatoshi Nagase)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：佳映


劇情大綱

現實太荒謬，不值得掉眼淚！

一個陽光燦爛的日子，四個陌生的孩子，光（二宮慶多 飾）、石（水野哲志 飾）、竹村（奧村門土 飾）、郁子（中島SENA 飾），在火葬場遇見了沒有掉淚的彼此。他們的父母在同一天火化，小部分像起司粉被留了下來，大部分被帶往藍天隨風而逝。13歲的他們活像喪屍，沒有夢想、不知去向。他們離開校園，受街友啟發，在垃圾堆與社會邊緣組團，展開一場搖滾冒險。分不清死活的小喪屍樂團，即將以無感吶喊炸出暢銷金曲！

首位榮獲日舞影展短片評審團大獎的日本導演長久允，自編自導第一部劇情長片。諧擬8位元電玩，以絢爛的視覺風格和肆無忌憚的想像力，在荒謬的人生舞台，飆出奇特的感傷詩篇。

▲▼爸媽死了，我卻不想哭。（圖／yahoo）

▲這個年代的孩子，不能沒有理想。

▲▼爸媽死了，我卻不想哭。（圖／yahoo）

▲他們的父母都死了，他們的世界起了巨大變化。

▲▼爸媽死了，我卻不想哭。（圖／yahoo）

▲錢用完了，所以做影片上傳賺錢。


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關鍵字：瘋電影,爸媽死了，我卻不想哭,賴賴,宮慶多(Keita NINOMIYA),水野哲志(Satoshi MIZUNO),奧村門土(Mondo OKUMURA), 中島SENA(Sena NAKAJIMA)

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