瘋電影／魔力女聲　小蝦米奔大海追夢

文／賴賴

瘋言瘋語：

低成本的商業電影，大概把錢都拿去做歌了，顯然資金不是很足所以最後一首歌有點難以說服，不過整體感是流暢好看的，就是小蝦米到大海變成龍蝦，帶著不得志的老歌唱家經紀人，老梗但不需要傷腦筋的放鬆電影。

這部電影導演麥斯明格拉處女座，演而優而導，自編自導的作品，單就音樂電影而言，攝影稍嫌單調，生澀的鏡位處理但節奏流暢，未來可期，TA設定青少年，所以也算是給鄉村年輕人的勵志故事，。

片 名：魔力女聲

英文名稱：Teen Spirit

類 型：音樂/歌舞、勵志

上映日期：2019-04-19

片 長：01時34分

導 演：麥斯明格拉(Max Minghella)

演 員：艾兒芬妮(Elle Fanning) 、 蕾貝卡霍爾(Rebecca Hall)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：威視電影



劇情大綱



居住在英國郊區的害羞少女薇拉（艾兒芬妮 飾），喜愛唱歌的她白天上學，晚上則在酒吧駐唱，她一心夢想成為流行明星，可以讓她逃離煩人的現實生活。薇拉瞞著母親報名了英國最盛大的歌唱選秀大賽，在踏上星光舞台的旅程中，她必須堅定信念，贏得屬於自己的掌聲，勇敢追逐夢想，努力讓自己發光發熱！

▲鄉村小鎮的兩不得志老少。

▲到倫敦參加決選奪冠。



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