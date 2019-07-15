瘋電影／名偵探柯南：紺青之拳　海盜貨輪強撞濱海飯店

文／賴賴

瘋言瘋語：

這片很像是新加坡濱海灣金沙酒店的贊助電影，除了整片場景皆在飯店發生以外，努力介紹飯店設施不遺餘力，劇情懸疑和驚險部分反而著墨不深，直到最後三十分鐘，可以算是偵探柯南劇本中最水的一部，不過視覺美術畫面很用心，畫面都很漂亮，這是常看電影的影評直感。

推薦給好友醫師闔家觀賞，大人小孩都極度滿意，雖然劇情設計很明顯設定TA年紀比較小，但是小朋友去看讚不絕口，二三年級的兒童，對於兩個小時的電影，完全沒有感覺冗長，興奮之情大於劇情檢驗，尤其是輪船撞倒的部分最精彩。

非常適合家中有國小生闔家觀賞，大人小孩都能滿意的娛樂佳作。









片 名：名偵探柯南：紺青之拳

英文名稱：Detective Conan The Movie: The Fist Of Blue Sapphire

類 型：動畫、懸疑/驚悚

上映日期：2019-07-10

片 長：01時59分

導 演：永岡智佳

演 員：高山南 、 山口勝平 、 山崎和佳奈 、 小山力也 、 松井菜櫻子 、 檜山修之

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：普威爾國際公司



劇情大綱



據說在19世紀末，世間最大的藍寶石「紺青之拳」與海盜船一同沉入新加坡水域。正當新加坡富豪計劃將其回收，並在公開場合現身時，濱海灣金沙酒店發生了謀殺案，現場還遺留著怪盜基德的染血預告書。



原以為獲得藍寶石輕而易舉，沒想到基德在潛入地下金庫時，卻遭到最強空手道家「京極真」的阻撓。而另一方面，沒有護照的柯南也藉由基德的魔術變身為「亞瑟·平井」，在眼鏡、手錶、衣服全被奪走的情況下，被迫服從於基德……究竟這場計畫是否能成功？三人的命運又將會如何？

▲有GET到無邊際游泳池的美色。

▲怪盜基德算是有德行的小偷。

▲京極真是此次前往新加坡的主要原因。



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