瘋電影／名偵探柯南：紺青之拳　海盜貨輪強撞濱海飯店

文/賴賴

瘋言瘋語:

這片很像是新加坡濱海灣金沙酒店的贊助電影,除了整片場景皆在飯店發生以外,努力介紹飯店設施不遺餘力,劇情懸疑和驚險部分反而著墨不深,直到最後三十分鐘,可以算是偵探柯南劇本中最水的一部,不過視覺美術畫面很用心,畫面都很漂亮,這是常看電影的影評直感。

推薦給好友醫師闔家觀賞,大人小孩都極度滿意,雖然劇情設計很明顯設定TA年紀比較小,但是小朋友去看讚不絕口,二三年級的兒童,對於兩個小時的電影,完全沒有感覺冗長,興奮之情大於劇情檢驗,尤其是輪船撞倒的部分最精彩。

非常適合家中有國小生闔家觀賞,大人小孩都能滿意的娛樂佳作。









片 名:名偵探柯南:紺青之拳

英文名稱:Detective Conan The Movie: The Fist Of Blue Sapphire

類 型:動畫、懸疑/驚悚

上映日期:2019-07-10

片 長:01時59分

導 演:永岡智佳

演 員:高山南 、 山口勝平 、 山崎和佳奈 、 小山力也 、 松井菜櫻子 、 檜山修之

國 家:日本

語 言:日語

發行公司:普威爾國際公司



劇情大綱



據說在19世紀末,世間最大的藍寶石「紺青之拳」與海盜船一同沉入新加坡水域。正當新加坡富豪計劃將其回收,並在公開場合現身時,濱海灣金沙酒店發生了謀殺案,現場還遺留著怪盜基德的染血預告書。



原以為獲得藍寶石輕而易舉,沒想到基德在潛入地下金庫時,卻遭到最強空手道家「京極真」的阻撓。而另一方面,沒有護照的柯南也藉由基德的魔術變身為「亞瑟·平井」,在眼鏡、手錶、衣服全被奪走的情況下,被迫服從於基德……究竟這場計畫是否能成功?三人的命運又將會如何?

▲有GET到無邊際游泳池的美色。

▲怪盜基德算是有德行的小偷。

▲京極真是此次前往新加坡的主要原因。



