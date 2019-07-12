瘋電影／掃毒2天地對決　毒品氾濫到無法無天的地步

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇情流暢，看出製片方端出滿滿的誠意，最後的地鐵追車非常驚喜，沒看過的操作模式，動用電腦合成和實體結合，算是港片的創舉，殺紅了眼的劉德華，可怕極了，這次最大的特色還是兩位主角的對戲，太精采了，這也是古天樂從影以來，感覺演技最好的一次，娛樂價值高，也有端正社會風氣的效果。

香港電影終究還是黑道片最順口，而片中場景之多，節奏明快，使得劇情走得飛快，能在這麼萎靡的電影蕭條時期，拍出港味濃厚的電影真的很不簡單，馬場的安排也是香港特色之一，而在這個毒品充斥的世界，不論是台灣或是中國，都能將毒品嚴格把關，這樣的電影也有助閱讀者做正確的判斷。

古天樂在這片與劉德華的鬥戲，看得非常過癮，好看。與其說是兩位大帥哥的鬥戲，這部電影更貼近目前香港黑社會近況，毒品氾濫販毒可以光速賺翻，校園早已失守，甚至國中生都可以輕易買到K他命冰毒，而現在的黑道早已不如過去還有情義堅持，這也是這部電影的重要看點。





片 名：掃毒2天地對決

英文名稱：The White Strom

類 型：動作、劇情、犯罪

上映日期：2019-07-12

片 長：01時39分

導 演：邱禮濤

演 員：劉德華(Andy Lau) 、 古天樂(Louis Koo) 、林嘉欣(Karena Lam) 、 苗僑偉

國 家：香港

語 言：英語

發行公司：華映



劇情大綱



原本四分天下的毒品市場，自從作風暴戾的地藏（古天樂 飾）與墨西哥大毒梟跨境合作擴展勢力，引發毒界風聲鶴唳，重整地盤的腥風血雨即將再起。

嫉毒如仇的慈善家兼金融鉅子余順天（劉德華 飾），突然公佈懸賞一億港幣，要殲滅全港最大毒販，引發軒然大波。警員林正風（苗僑偉 飾）原本一心想捉捕地藏，但因余天順的懸賞事件反而要保護他，陷入心理掙扎。而余順天似乎和地藏間有著不可告人的過往關係，一場天地對決勢必爆發。

▲非常喜歡這場戲，滿滿的黑道，小律師對抗大毒梟。

▲古天樂在這片表現出色亮眼。



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