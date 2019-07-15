2020大選韓蔡對決　陸學者：兩岸關係存在「兩大風險」

▲北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣。（圖／記者陳政錄攝）

大陸中心／綜合報導

2020總統大選國民黨由高雄市長韓國瑜出線，對上代表民進黨的總統蔡英文，僵局難解的兩岸議題也成為未來選戰的關注點。北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣表示，兩岸關係存在兩大風險，一是蔡政府正在切香腸式地阻斷兩岸交流，單方面切斷未來兩岸和平統一的法律路徑；二是在民進黨執政下，台灣人民的權利正在被剝奪和侵蝕。他認為，如果2020年民進黨繼續執政，兩岸關係可能會危機重重。

李振廣接受《中評社》採訪時指出，關於兩岸關係主要矛盾，已經轉變為「推進統一」與「拒絕統一」的矛盾。對民進黨而言，面對大陸要推進兩岸統一實踐，他們沒有「台獨」的能力，也不敢真的搞台獨。現在，大陸反台獨、反分裂軍事鬥爭準備已經取得重大進展，完全具備徹底粉碎任何台獨冒險的能力。

他強調，這對台獨勢力的震懾是有效的，也是實實在在的，任何台獨冒險的結果只會是加速兩岸完全統一的到來，「在這種情況下，民進黨當局只能圍繞『拒絕統一』來做文章，進行戰略和政策部署。」

▼國民黨初選民調公布記者會，高雄市長韓國瑜勝出。（圖／記者李毓康攝）

面對這樣的矛盾，李振廣認為，從大陸角度來說，不僅要在對台政策方面認真落實中共總書記習近平的重要講話精神，大力推進兩岸經濟社會融合與兩岸協商，同時大陸也要努力在政治、經濟、社會等方面提升自己的建設發展水平和管理水平。

另一方面，他提到，要寄希望於台灣人民和台灣的有識之士，尤其是國民黨有識之士要轉換觀念，放下歷史包袱，追求統一。他說，國民黨有歷史情結，思想包袱太重，目前在統一問題上還有很強烈的抵觸情緒，對「中華民國」的名號還有一定的執著。只有國民黨的思想轉變了，統一的心理障礙才會被掃清，進程才會加快。

至於美台關係，李振廣認為，美國打台灣牌主要目的是在阻統，甚至在某種意義上鞏固台灣這一戰略支點，使台灣在將來繼續充當美國牽制中國大陸的戰略籌碼，「在美國遏制不了中國崛起時，台灣極有可能被美國當做一個棋子被扔出去犧牲，以此來打亂中華民族復興的進程。」

李振廣還說，兩岸關係處在一個轉折點上，究竟是前進，走兩岸和平發展、經濟社會融合之路；還是倒退，走分離、對抗之路？這需要兩岸人民共同抉擇，「圍繞兩岸關係發展方向是前進還是倒退，當前已經進入了一個激烈鬥爭的時期，也是一個關鍵階段。」

▼總統蔡英文出訪友邦聖克里斯多福及尼維斯。（圖／記者陶本和攝）