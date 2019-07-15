　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文／「蔡英文執政這3年太痛苦了」　韓國瑜：希望黑韓能告一段落

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？

我支持蔡英文守護台灣。
我支持韓國瑜改變台灣。

投票結果

196575.06%
65324.94%

總計 2618 票。

▲韓國瑜初選勝出發表感言。（圖／ETtoday）

▲韓國瑜初選勝出發表感言。（圖／ETtoday）

政治中心／綜合報導

國民黨15日上午公布民調結果，高雄市長韓國瑜以總支持率44.805%大勝。記者會中，韓國瑜表示，「我今天一絲一毫的喜悅都沒有，未來要面臨的挑戰好巨大，我只希望這樣承擔這樣的責任後，能得到各路朋友的幫忙，我們一起來開創台灣美好的未來。」

韓國瑜記者會全文：

非常非常感謝，心中充滿萬千感謝，第一個感謝支持韓國瑜的好朋友、庶民大眾、基層民眾，這一個多星期，黨內初選民調，好多支持者都這麼堅持能夠幫忙韓國瑜、守電話，然後堅持這樣的信念，一直不離不棄幫助韓國瑜，我真的非常非常的感謝，所以首先感謝支持韓國瑜的好朋友。

第二個感謝黨中央，吳主席這段時間忍辱負重，以及曾永權副主席、郝龍斌副主席，跟黨內所有的同仁們，非常的辛苦，辦了一場公平公正公開的初選。

事實上，一開始在高度質疑的狀態下，能夠完成這樣一場公平的選舉，真的是非常的不容易；第三個我也要感謝一起參加黨內初選的好朋友，郭台銘董事長，在他身上我們看到堅毅不拔的精神；朱立倫市長身上我們也看到了，論述佳、口才好、學識豐富而且浩然之氣；錫瑋永遠帶來陽光、歡樂、也言之有物、發人深省；張亞中校長身上我們看到渾厚兩個字，不管任何論述都非常渾厚、雄厚，學識是非常非常好，見到好多朋友都欣賞他的發言。

▲韓國瑜國民黨總統初選民調勝出，臉上帶著欣喜神情。（圖／ETtoday）

▲韓國瑜相信，五位黨內初選的好朋友，在思想、精神上都能融成一體。（圖／ETtoday）

我要感謝這四位好朋友，豐富了我們的黨內初選，激盪了我們彼此的思考，也讓國瑜個人學習到非常多，關於他們重要的論述，我會請人來整理，整理完畢之後，有可行性的...，相信我們五個人在思想、精神上，都能融成一體，來共同推動，再次感謝這四位好朋友，以及他們所提出來寶貴的政策。

第四個我要感謝的是高雄市民朋友，給我這樣的一個機會，我再次跟高雄市民朋友報告，我會繼續肩負高雄市長這個責任，絕對不會懈怠，我還是高雄市市長，一定會全力還衝市政，承諾給高雄市民朋友的，我會全力以赴，感謝高雄市民朋友長期對我的關愛。

最後，在這段時間，不管是有建設性的批判，或有目的性的黑韓，我想講一句心裡的話，既然錫瑋講的佛教的六祖惠能，我想講我們佛教的逆爭上緣，越是被批判，我們的心性越堅強、成長，凡是不了解韓國瑜的人，在批判韓國瑜這個過程，代表我努力的不夠，我一定會盡量來解釋來澄清，凡是惡意批判韓國瑜的，希望能就此告一段落，因為我們都希望台灣能特別祥和，如果一場選舉，每一次下來就是讓人們的心揪在一起，整個社會充滿著不愉快的負面能量，我想這不是台灣民主社會所要追求的，所以我覺得，需要我來澄清解釋的我會繼續來努力，惡意黑韓的，我希望能就此告一段落。

▲▼國民黨2020初選候選人，郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

▲國民黨黨內初選，由韓國瑜勝出。（圖／ETtoday）

在蔡英文三年的執政下，真的過得太苦太苦，現在不光是我們這一代人的苦，我們最擔心的是下一代的年輕朋友，真的是前途茫然，看到蔡英文執政這三年，我很想讚美中華民國的總統，可是我真的說不出口，每個行業都憂心重重，能力實在是太差，而且執政這三年用了一堆虎豹吃相，放在不同的職務，不停地掠奪，吃相極其難看，讓人都不知道該怎麼說。

我覺得這場選舉，民進黨已經推出蔡英文總統，國民黨今天的人選也感謝大家支持，真的我想號召海內外所有的朋友，以及特別是長期支持民進黨的綠軍朋友，張大眼睛看一看，到底你們支持民進黨三年多年，到底是帶給台灣人民什麼樣的施政品質，到底帶給台灣人民什麼樣的信心希望，蔡英文執政這三年真的讓人太失望，所以我想呼籲，所有海內外的好朋友，大家能冷靜下來，我們到底想要怎樣的政治人物來領導中華民國，我想今天提出這樣的呼籲，優質的、能苦民所苦的政黨、政治人物我們當然希望繼續，惡劣的、吃香喝辣的、鬼扯蛋的，這樣的一個政黨、政治人物一定要下台。

我想今天大家都看到，我的心中沒有一絲一毫的喜悅，我感到無比沉重的壓力，而且要做的事情，未來要面臨的挑戰好巨大，我個人沒有任何喜悅、任何歡樂，我只希望承擔這樣一個責任之後，得到各路朋友的幫忙，我們一起來開創台灣美好的未來，我們一起來擁護中華民國，我們一起來幫大家子孫萬代，開闢更光明、燦爛的道路，再次感謝大家。

ET快訊
郭台銘聲明：為中華民國奉獻的決心永不放棄
韓國瑜「0.1%機率贏了」　館長驚嘆...拱郭台銘脫黨再戰網
租金補貼7/22開始申請！房客、房東約7萬戶受惠最高月領50
油箱蓋掉出！「BMW 3系列」駕駛飆三字經　女加油員霸氣回嗆

關鍵字：韓國瑜,國民黨,2020大選,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／總統初選民調拆封　韓國瑜44.8%、郭台銘27.7%

影／國民黨2020誰勝算最大？ 命理師爆：他有龍骨，90%會當總統

快訊／影／韓國瑜宣布15日確定北上　參加國民黨總統初選公布記者會

快訊／韓國瑜擊敗郭台銘！　2020總統大選PK蔡英文

快訊／謹記朱立倫說要團結　韓國瑜接著拜會連戰

快訊／郭台銘聲明留伏筆：到底能夠為善良人民多做些什麼？

選前廝殺選後要團結才能勝選　盧秀燕：同志要學學台中模式

韓國瑜「0.1%機率贏了」　館長驚嘆...拱郭台銘脫黨再戰！網推爆

快訊／韓國瑜密會吳敦義吃便當　1230親訪朱立倫時間1小時

備戰高雄？　陳其邁：我的風格是做什麼像什麼

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

煞不住！騎士雙黃線上蛇行鬼切 下秒後方逆向三寶直接撞慘被輾

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

小薰穿禮服「先預習婚禮？」　鄭人碩：我要被砲轟了

快訊／謹記朱立倫說要團結　韓國瑜接著拜會連戰

快訊／郭台銘聲明留伏筆：到底能夠為善良人民多做些什麼？

選前廝殺選後要團結才能勝選　盧秀燕：同志要學學台中模式

韓國瑜「0.1%機率贏了」　館長驚嘆...拱郭台銘脫黨再戰！網推爆

快訊／韓國瑜密會吳敦義吃便當　1230親訪朱立倫時間1小時

備戰高雄？　陳其邁：我的風格是做什麼像什麼

憂韓參選「市政無法兼顧」　高雄挺郭副議長：民進黨恐見縫插針

對高雄責任還沒結束！　高雄藍議員：韓國瑜應帶職參選

快訊／朱立倫：坦然接受初選結果　願當藍軍最強黏著劑

韓國瑜民調勝出！潘恒旭臉書PO「龍虎合體寫春秋」：不能講太多

竹科工程師忙翻天　約砲完忘記匯款...竟收警局傳喚說明

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

快訊／謹記朱立倫說要團結　韓國瑜接著拜會連戰

彭蕙仙／政壇路不平凡的「林飛帆」？

韓粉近身觀察：是什麼讓零交集的兩群人「非韓不投」？

農曆七月出遊別怕！台灣各地鬼月限定玩法　搭惡靈巴士探險去

才剛吃完又餓了？　「纖維質不足」5大症狀

高雲翔、董璇爆離婚了！　「搶救3億財產」放棄8年妻…她1年前就拔掉婚戒

小勞勃道尼「切割鋼鐵人」：我不是我的角色　《復仇者4》告別11年偏離人生

你買了哪些？Supreme春夏最熱門的10件單品　水鑽T、Nike腰包入列

政治熱門新聞

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台..

藍營誰勝算最大？ 命理師：他9..

LIVE／總統初選民調　韓國瑜..

快訊／總統初選落敗...郭台銘..

即／初選民調結束　朱立倫秒直播

觀察／家長要求簽名　蔡英文堅持..

韓國瑜出線　柯：要認真想了

郭台銘取消記者會　郭陣營：稍晚..

LIVE／總統初選民調拆封　韓..

獨／韓國瑜勝出！今先密會吳敦義

韓國瑜全文：蔡英文執政這3年太..

韓國瑜請假北上　親自迎初選結果

0.1%機率贏了　館長拱郭台脫..

林飛帆接民進黨副秘書長　PTT..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜12點密見吳敦義　下午訪朱立倫會面1小時

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午公布結果，經過統計確定由高雄市長韓國瑜勝出。韓國瑜在國民黨中央發表完感言後，在中午12時許也與黨主席吳敦義簡單吃便當，交換意見，同時也安排了12時30分後親自拜會前新北市長朱立倫。

備戰高雄？　陳其邁：我做什麼像什麼

憂市政無法兼顧　陸淑美：民進黨恐見縫插針

國民黨總統候選人的致勝之道

高雄藍議員：韓國瑜應帶職參選

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台銘

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一開糗了

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

閨蜜失蹤30年！鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊妹爆哭：是她

藍營誰勝算最大？ 命理師：他90%會當總統

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

LIVE／總統初選民調　韓國瑜44%、郭台銘27%

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

快訊／總統初選落敗...郭台銘擬出國散心

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

老公偷吃！她學馭夫術「那邊塞一根OO」

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

蕾菈比基尼辣翻　一舉手腋毛炸出

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面