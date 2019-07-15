全文／「蔡英文執政這3年太痛苦了」　韓國瑜：希望黑韓能告一段落

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1965 票 75.06 % 653 票 24.94 % 總計 2618 票。

▲韓國瑜初選勝出發表感言。（圖／ETtoday）

政治中心／綜合報導

國民黨15日上午公布民調結果，高雄市長韓國瑜以總支持率44.805%大勝。記者會中，韓國瑜表示，「我今天一絲一毫的喜悅都沒有，未來要面臨的挑戰好巨大，我只希望這樣承擔這樣的責任後，能得到各路朋友的幫忙，我們一起來開創台灣美好的未來。」

韓國瑜記者會全文：

非常非常感謝，心中充滿萬千感謝，第一個感謝支持韓國瑜的好朋友、庶民大眾、基層民眾，這一個多星期，黨內初選民調，好多支持者都這麼堅持能夠幫忙韓國瑜、守電話，然後堅持這樣的信念，一直不離不棄幫助韓國瑜，我真的非常非常的感謝，所以首先感謝支持韓國瑜的好朋友。

第二個感謝黨中央，吳主席這段時間忍辱負重，以及曾永權副主席、郝龍斌副主席，跟黨內所有的同仁們，非常的辛苦，辦了一場公平公正公開的初選。

事實上，一開始在高度質疑的狀態下，能夠完成這樣一場公平的選舉，真的是非常的不容易；第三個我也要感謝一起參加黨內初選的好朋友，郭台銘董事長，在他身上我們看到堅毅不拔的精神；朱立倫市長身上我們也看到了，論述佳、口才好、學識豐富而且浩然之氣；錫瑋永遠帶來陽光、歡樂、也言之有物、發人深省；張亞中校長身上我們看到渾厚兩個字，不管任何論述都非常渾厚、雄厚，學識是非常非常好，見到好多朋友都欣賞他的發言。

▲韓國瑜相信，五位黨內初選的好朋友，在思想、精神上都能融成一體。（圖／ETtoday）

我要感謝這四位好朋友，豐富了我們的黨內初選，激盪了我們彼此的思考，也讓國瑜個人學習到非常多，關於他們重要的論述，我會請人來整理，整理完畢之後，有可行性的...，相信我們五個人在思想、精神上，都能融成一體，來共同推動，再次感謝這四位好朋友，以及他們所提出來寶貴的政策。

第四個我要感謝的是高雄市民朋友，給我這樣的一個機會，我再次跟高雄市民朋友報告，我會繼續肩負高雄市長這個責任，絕對不會懈怠，我還是高雄市市長，一定會全力還衝市政，承諾給高雄市民朋友的，我會全力以赴，感謝高雄市民朋友長期對我的關愛。

最後，在這段時間，不管是有建設性的批判，或有目的性的黑韓，我想講一句心裡的話，既然錫瑋講的佛教的六祖惠能，我想講我們佛教的逆爭上緣，越是被批判，我們的心性越堅強、成長，凡是不了解韓國瑜的人，在批判韓國瑜這個過程，代表我努力的不夠，我一定會盡量來解釋來澄清，凡是惡意批判韓國瑜的，希望能就此告一段落，因為我們都希望台灣能特別祥和，如果一場選舉，每一次下來就是讓人們的心揪在一起，整個社會充滿著不愉快的負面能量，我想這不是台灣民主社會所要追求的，所以我覺得，需要我來澄清解釋的我會繼續來努力，惡意黑韓的，我希望能就此告一段落。

▲國民黨黨內初選，由韓國瑜勝出。（圖／ETtoday）

在蔡英文三年的執政下，真的過得太苦太苦，現在不光是我們這一代人的苦，我們最擔心的是下一代的年輕朋友，真的是前途茫然，看到蔡英文執政這三年，我很想讚美中華民國的總統，可是我真的說不出口，每個行業都憂心重重，能力實在是太差，而且執政這三年用了一堆虎豹吃相，放在不同的職務，不停地掠奪，吃相極其難看，讓人都不知道該怎麼說。

我覺得這場選舉，民進黨已經推出蔡英文總統，國民黨今天的人選也感謝大家支持，真的我想號召海內外所有的朋友，以及特別是長期支持民進黨的綠軍朋友，張大眼睛看一看，到底你們支持民進黨三年多年，到底是帶給台灣人民什麼樣的施政品質，到底帶給台灣人民什麼樣的信心希望，蔡英文執政這三年真的讓人太失望，所以我想呼籲，所有海內外的好朋友，大家能冷靜下來，我們到底想要怎樣的政治人物來領導中華民國，我想今天提出這樣的呼籲，優質的、能苦民所苦的政黨、政治人物我們當然希望繼續，惡劣的、吃香喝辣的、鬼扯蛋的，這樣的一個政黨、政治人物一定要下台。

我想今天大家都看到，我的心中沒有一絲一毫的喜悅，我感到無比沉重的壓力，而且要做的事情，未來要面臨的挑戰好巨大，我個人沒有任何喜悅、任何歡樂，我只希望承擔這樣一個責任之後，得到各路朋友的幫忙，我們一起來開創台灣美好的未來，我們一起來擁護中華民國，我們一起來幫大家子孫萬代，開闢更光明、燦爛的道路，再次感謝大家。