「宅男女神」解婕翎戰3男打電競！現蹤內湖燦坤驚呼：第9代Intel Core處理器系列強大

▲「ETtoday新聞雲」派出人氣主持人關韶文，前進燦坤尋找2019年必買筆電，教大家買到賺到攻略。（影片、圖／攝影姜國輝、季相儒攝）

生活中心／台北報導



電競筆電在3C世界氣勢如虹！血脈噴張的聯盟比賽每回集結大咖選手，內行看門道、外行看熱鬧的氣氛超級High，但玩家指定的機種常常讓人看的霧煞煞，適逢暑假想要更換配備的民眾，該如何選擇地表最強的必勝筆電呢？7月14日「ETtoday新聞雲」派出人氣主持人關韶文，前進燦坤內湖旗尋找07.12-07.15燦坤全民購物節必買筆電，還邀請全台最火辣的電競女神解婕翎來搭擋；此次燦坤全民購物節除了每日祭出限時限量優惠、來店消費禮，以及會員獨享的秒殺排隊商品與豪華滿額禮等多重優惠，引爆夏日3C購物熱潮。

▲關韶文今天的重磅搭擋就是「宅男女神」解婕翎，跌破眼鏡的是這位看似嬌滴滴的女神早就坐在電腦前與3位電競高手相互廝殺，大戰射擊遊戲《鬥陣特攻》，現場彷彿有結界覆蓋一樣，四個人沈浸於遊戲世界。

大家買起來！直奔燦坤內湖旗艦店二樓，關韶文的神速鷹眼一秒就鎖定目標，沒錯，今天的重磅搭擋就是「宅男女神」解婕翎，跌破眼鏡的是這位看似嬌滴滴的女神早就坐在電腦前與3位電競高手相互廝殺，大戰射擊遊戲《鬥陣特攻》，現場彷彿有結界覆蓋一樣，四個人沈浸於遊戲世界，沒有人理會關！韶！文！惹得關關逼到解婕翎背後直問，「妳到底在這裡多久了？」



解婕翎回過神才解釋，四位玩家雖然各自擁有不同廠牌的筆電，不過CPU採用第9代Intel Core處理器，因此效能快速流暢，遊戲畫面沒有延遲問題，「鬥陣特攻是團體戰，每個人技能不一樣，能夠各做各的事，沒看到我把他們殺的不要不要的，我就是差一點去當電競選手！」

關韶文一到場就自爆是遊戲門外漢，大型顯示器裡的場景通通霧煞煞，不懂四位選手為何可以在虛擬世界裡回不了魂！到達一個段落的解婕翎終於從位置上移開，身為電競高手的解婕翎表示，玩家最擔心打遊戲碰到斷線，差一秒在關鍵時刻使不上力就出局，因此處理器的選擇相當重要，她巧妙把第9代Intel Core處理器比喻成心臟，「心臟處理能力越優異，血液循環就會越好。」筆電使用上能夠感受WiFi網速低延遲且快速，畫面移動時感覺流暢度提升很多。





▲關韶文跟解婕翎與現場民眾互動有獎徵答遊戲，送出行李拖拉箱與後背包。

▲燦坤主打採用第9代Intel Core處理器的筆電，買就送超值贈禮。

▲燦坤3C總經理李佳峰 （右二）與燦坤3C達人趙雯慈（右三）到場為「燦坤全民購物節」助陣，提供民眾更詳盡的筆電採買優惠攻略。



關韶文平常身兼多職，主持人與Youtuber的雙重角色讓他常常需要自己剪輯影片，家裡網路線總是繞來繞去，回憶某天電腦就突然掛掉送修，「那條線繞到冰箱、繞過電鍋很複雜，筆電常常變很燙！」讓人超級苦惱。解婕翎這時就推薦，第9代Intel Core處理器的筆電，涵蓋4K影片編輯功能，且根本不需要使用網路纜線就能夠連線，同時支援Wi-Fi6家用路由器，同時開多個視窗都不會當機降速，推薦給愛打電動、熱愛工作的使用者。

經過《鬥陣特攻》的交流，現場三位挑戰玩家一致認為，筆電使用第9代Intel Core處理器真的差很多，「打起來很爽。」不僅連線網路快，散熱功能、細節流暢程度非常優秀。解婕翎試用的筆電是ASUS ROG規格全新機種，「電競之眼品牌，炫砲用的！」美感部份十分細膩，外型採3窄邊框設計，讓遊戲視野超級寬廣，加強玩家的臨場視覺，重點是4K高解析度輸出畫質，影線呈現相當真實，然而注重回饋感的她也超挑「鍵盤」; 敲打的回彈力要夠穩，且WASD鍵隱藏的醒目設計或鍵盤上方的快捷鍵，都給玩家貼心實用的感覺，除了體積輕巧，底盤還能自由設定喜歡的炫光色彩，被關韶文直批：「真的好三八！」

現場消費者選購電腦除了講究品牌、效能之外，同樣非常在意價格，希望可以入手C/P值高的產品！關韶文見狀立刻CUE，有台北內湖燦坤旗艦店筆電達人之稱的趙雯慈出場，介紹07.12-07.15燦坤全民購物節四款超值筆電機種，祭出超強優惠。







▲acer Ａ715 電競筆電。



其中「acer Ａ715 電競筆電」外型輕巧時尚，特惠價28,900元，可愛價格非常合適小資、學生族，含有超大擴充性讓生產力輕鬆升級，另外加贈市價1090元的電競滑鼠。













▲ASUS X560 15.6吋筆電。

「ASUS X560 15.6吋筆電」搭載Nvida GTX1050 2GB電競級顯卡，搭載薄型邊框Nanoedge顯示器，直播現場因為有女神解婕翎的加持，廠商立刻降價至26,888元，再送市價899元商務休閒電腦包。





▲LENOVO Y7000-SE電競筆電。



另一台獨家紅色的「LENOVO Y7000-SE電競筆電」外型搶眼，加碼記憶體升級16GB，搭載第9代Intel Core處理器，只要42,999。





▲msi GL73 9SC-017TW 電競筆電。



「msi GL73 9SC-017TW 電競筆電」特價38,900元，搭載第9代Intel Core處理器，擁有高效能散熱系統，加贈總市價2000元原廠電競耳機和LUCKY BRICKS大積木龍，玩家John體驗時直呼電腦的龍盾LOGO帥慘，拿出來氣勢就不同其他人，以上四款機種優惠期限到7月15日（一）為止。



為了滿足現場解婕翎的粉絲們，關韶文臨時來場10題真心話老實說，爆出女神打遊戲平均一天5小時，激動時刻也會不小心講髒話，最討厭自以為自己很強的玩家，在聊天室用鍵盤指揮你要如何進攻，碰到這類型的人會放「佛經」來陶冶性情，互動非常搞笑。這讓身為電競盲的關韶文也不甘示弱，要大家猜猜最討厭哪一種電競玩家？眾人當場摸不著頭緒，腦筋動得快的關關立刻搶回：「討厭沒有用第9代Intel Core處理器、討厭不到燦坤買電腦的玩家。」當場笑翻一票粉絲。

燦坤全民購物節於7月12日（五）至7月15日(一)舉辦，限時四天活動，聯手國內外百大知名品牌與網購門市同步推優惠，不僅加碼折扣還有贈品大方送，信用卡刷卡消費最高還回饋4.5％，一連串的驚喜優惠價讓消費者買3C能夠精打細算，搶到高C/P值商品。