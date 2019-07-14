預約一份愛的禮物　真心為自己人生最後一哩路作主

▲透過諮商與家人一起討論，自己決定人生的最後一哩路，並簽署預立醫療決定，預約美麗告別。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年1月6日，亞洲第一部善終法案《病人自主權利法》正式在台灣上路，此法案不僅保障病人知情、選擇、決定的權利，適用對象範圍也擴為末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智，及其他經政府公告之重症等5大類，並且針對維持生命治療、人工營養及流體餵養，提供更明確的選擇。

根據統計，目前全國已有60多萬人簽放棄急救（DNR）的意願書，而今年初病主法通過到現在，已有4千多人完成預立醫療決定書，表示社會大眾對生死問題的重視。

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如長期在國外工作的林小姐，今年初知道病主法開始實施便來成大斗六分院預約，6月特地回國參與諮商門診，等待5個月終於能與先生小孩一同見證此一終身大事，在完成「預立醫療決定(AD)」當天極為興奮，立即與團隊拍照發文上傳臉書，分享愛自己、愛家人的心願。

林小姐表示，因曾親身經歷照顧重症的婆婆、母親、父親，看到呼吸器、氣切、鼻胃管餵養、抗生素、輸血等急救與醫療，無希望、無尊嚴地延長親人多年痛苦，萬分不捨又哭泣無助，甚至跪求醫師為父親拔管。也因此，多年前與先生就簽署不急救安寧緩和意願書。

想要「預立醫療決定」，必須是年滿20歲具行為能力者，並到指定醫療院所進行預立醫療照護諮商（ACP），透過諮商與家人一起討論，自己決定人生的最後一哩路，並簽署預立醫療決定，預約美麗告別！成大斗六分院提供預立醫療照護諮商門診時間，為每週星期三下午的血液腫瘤科，預約諮商專線為：05-5332121分機6803，社工室褚秋華社工師。目前到8月底前都已預約額滿。

成大斗六分院預立醫療照護諮商門診，由受過訓練的安寧團隊醫師、社工師、護理師聯合共同進行說明、溝通、填寫，整個過程約需1小時。安寧團隊林鵬展主任及褚秋華社工師也率先簽署預立醫療決定書，志工們更踴躍支持響應，希望帶動尊重與愛的氣氛，坦然為生命做準備。

衛福部與各地衛生局達成共識，各醫院諮商門診皆為自費性質；成大斗六分院因獲得蓮花基金會愛心獎贊助，包含民眾、志工、員工，前100名每位意願人補助1500元，當日同行者團體價優惠，歡迎結伴參與，請洽詢該院社工室。