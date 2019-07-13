逾60隻鳥兒從天而降「眼睛鳥喙全爆血」　救援人員：像希區考克的恐怖片

▲▼澳洲長喙白鸚鵡Corella眼睛、嘴巴流血死亡，疑似遭人下毒。（圖／翻攝自推特／@wwccnews）

記者林瑩真／綜合外電報導

澳洲日前發生一件極其詭異的事件，超過60隻原產於澳洲的長喙白鸚鵡（Corella）從天而降，鳥喙及眼睛都血流不止，幾乎大部分的白鸚鵡都已死亡。救援人員猜測，這是有人惡意下毒，但在澳洲殺害白鸚鵡是一種犯罪行為，因此將調查兇手。

綜合外媒報導，救援人員本週陸續發現這些受到傷害的白鸚鵡，紛紛從天而降，他們從樹上、地面上救回這些鳥，但幾乎每隻的鳥喙及眼睛都血流不止，送往獸醫也被判斷無法獲救，截止到10日為止，已經有60多隻白鸚鵡死亡。

Dozens of corellas (about 60 native #birds ) believed to have massively poisoned after 'falling out of the sky in front of scared onlookers' near Adelaide primary school

south #Australia.

So S...A..D pic.twitter.com/ACd2SvqyON — Universal Versatile Society (@wwccnews) 2019年7月12日

報導指出，受害的多數是長喙白鸚鵡，少數則是小白鸚鵡。而在澳洲，非法殺害長喙白鸚鵡是一種犯罪行為，可處以罰款或監禁。

一名鳥類救援組織的創始人薩菈金（Sarah King）表示，前往現場的工作人員回報，受害的鳥兒無法飛翔，只能躺在地上痛苦大哭，不時流著血，最後死去，「看起來就像希區考克的恐怖片，但發生在真實生活」。（亞佛烈德·希區考克，Alfred Hitchcock，知名懸疑電影大師，作品包括《驚魂記》、《鳥》、《迷魂記》、《火車怪客》、《蝴蝶夢》）

報導指出，救援人員認為鳥們的死因為中毒，但疾病或毒素等都還需要幾週時間測試。不過一份名為「必須制止長喙白鸚鵡大屠殺」的請願書已經收集超過7700個簽名，目標是達到10000個。