SEMI發佈預測！陸2020成「全球最大」半導體市場...台灣成長率奪冠

▲中國大陸半導體廠中芯國際。（圖／取自中芯官網）

大陸中心／綜合報導

國際半導體產業協會（SEMI）近日發佈預測稱，今年全球半導體製造設備的銷售額將同比減少18%，降至527億美元，而台灣今年將從韓國手中奪下市場寶座，成長率居冠達21.1%。中國大陸方面，SEMI預測到2020年，其會成為全球最大的半導體製造設備市場。

▲ SEMI估台灣今年半導體設備成長率躍居第一。（資料來源：SEMI 2019,July）

據《日本經濟新聞》10日報導，智能手機和數據中心的半導體需求低迷，在半導體廠商之間，減少設備投資的趨勢正在擴大，SEMI因此下調了預期。該組織北美區總裁 David Anderson強調，依然處於歷史較高水平，但行業內瀰漫停滯氣息。

半導體製造設備2020年的全球銷售額預計為588億美元，由於存儲器投資復甦和在中國大陸新建及擴建工廠，預計比2019年增長12%。整體而言，除了台灣和北美以外，今年全部地區的支出都將呈現萎縮態勢。

報告顯示，台灣今年將從韓國手中奪下全球最大設備市場寶座，成長幅度以21.1% 的成長率位居全球第一，北美則成長8.4% 居次；中國大陸將連續第二年維持第二名，韓國則因縮減資本支出將落至第三。到2020年，包括外資工廠在內的對中國大陸銷售將達到145億美元，預計其將成為半導體製造設備的最大市場。