限制國有企業獲取外匯！陸上半年海外投資狂降「比去年同期少50％」

▲大陸在2016及2017年的對外投資已達峰值。（示意圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸在今年上半年的對外投資及建設項目總額為275億美元，比去年同期減少了約50%。對次，美國企業研究所專家史劍道（Derek Scissors）指出，會有這樣的現象發生，可能是因為大陸沒有足夠的外匯能夠提供給國有企業，進而導致大型交易項目逐漸減少。

美國智庫企業研究所（AEI）11日發布一份報告指出，大陸2019年上半年的海外投資持續銳減，而且這種趨勢很可能在未來幾年都不會改變。根據統計內容顯示，大陸在2016和2017年的對外投資已達到峰值，分別為1657億、1759億美元，不過，之後卻開始大幅下降，到2018年時，已降到1124億美元。

據《美國之音》報導，史劍道（Derek Scissors）認為，除了大陸國內對於資金的管控外，川普上任後，美國也嚴格審查對大陸的投資，造成現在這樣的情況。不過，他表示，最主要原因是因為，大陸對外匯儲備的擔憂，以及限制國有企業取得外匯，讓大型交易項目減少。

▲大陸對外投資受貿易戰影響加速減少。（示意圖／路透）

除此之外，報導指出，受到貿易戰影響，大陸在去年下半年之後的對外投資加速減少。據悉，大陸繼3月拋售104億美元的美國國債之後，直到4月又再度減持75億美元，持倉規模降至1.113兆美元，創下2年來新低。

史劍道（Derek Scissors）分析，大陸目前大部分外匯來自於對美國的貿易順差，倘若順差受到威脅，不管是關稅，還是購買更多美國產品，用於海外併購或一帶一路項目的外匯都會減少。他建議，現在應該要關注大陸企業是否違反美國法律，防止盜竊智慧財產權或任何不法行為。