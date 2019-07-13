　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

限制國有企業獲取外匯！陸上半年海外投資狂降「比去年同期少50％」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼人民幣及美中貿易。（圖／路透）

▲大陸在2016及2017年的對外投資已達峰值。（示意圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸在今年上半年的對外投資及建設項目總額為275億美元，比去年同期減少了約50%。對次，美國企業研究所專家史劍道（Derek Scissors）指出，會有這樣的現象發生，可能是因為大陸沒有足夠的外匯能夠提供給國有企業，進而導致大型交易項目逐漸減少。

美國智庫企業研究所（AEI）11日發布一份報告指出，大陸2019年上半年的海外投資持續銳減，而且這種趨勢很可能在未來幾年都不會改變。根據統計內容顯示，大陸在2016和2017年的對外投資已達到峰值，分別為1657億、1759億美元，不過，之後卻開始大幅下降，到2018年時，已降到1124億美元。

據《美國之音》報導，史劍道（Derek Scissors）認為，除了大陸國內對於資金的管控外，川普上任後，美國也嚴格審查對大陸的投資，造成現在這樣的情況。不過，他表示，最主要原因是因為，大陸對外匯儲備的擔憂，以及限制國有企業取得外匯，讓大型交易項目減少。

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲大陸對外投資受貿易戰影響加速減少。（示意圖／路透）

除此之外，報導指出，受到貿易戰影響，大陸在去年下半年之後的對外投資加速減少。據悉，大陸繼3月拋售104億美元的美國國債之後，直到4月又再度減持75億美元，持倉規模降至1.113兆美元，創下2年來新低。

史劍道（Derek Scissors）分析，大陸目前大部分外匯來自於對美國的貿易順差，倘若順差受到威脅，不管是關稅，還是購買更多美國產品，用於海外併購或一帶一路項目的外匯都會減少。他建議，現在應該要關注大陸企業是否違反美國法律，防止盜竊智慧財產權或任何不法行為。

ET快訊
快訊／「割頸殘殺」女友媽！　高雄黝黑狠男抓到了
清水健爆AV界新規！導演跪坐湊鼻「前後都要聞」　雙手捧起太衝
反對交往還嗆矮又黑！大社婦買完菜遭刺亡　「弒母男友」載著女兒

關鍵字：海外投資,外匯,企業

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京制裁對台軍售美企　這些軍火商「中槍」

「一起死就不痛苦」38歲男掐死老婆和2女兒　岳母驚曝命案真相

天宮二號19日「終場謝幕」進入大氣層燒毀　少量殘骸落入南太平洋

限制國有企業獲取外匯！陸上半年海外投資狂降「比去年同期少50％」

星巴克開始外送！全球首家「啡快概念店」北京開業

SEMI發佈預測！陸2020成「全球最大」半導體市場...台灣成長率奪冠

計畫5年砸20億美元投資軟件工程！　華為董事長：美應取消實體清單禁令

華聞快遞／陸上半年「貿易順差」擴大41.6%至5.6兆　對美進出口降9%

山東大學「3女伴1男、配心儀學伴」吸留學生！非裔哥爽PO照：來這找妹

「夢開始的地方！」　兩岸親子文創作品聯展杭州登場

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

房東要他搬！罷韓煎餅店不能賣了 業者稱精神耗弱就醫...韓：愛與包容

互不相讓！馬尾姐妹吵架哭不停　爸1招「輪流遊戲」秒止淚網推爆

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起發呆！

陸客跳針：支持台灣早日回歸 他喊話「怕失去自由」網讚爆！

急診室驚魂！莽男就診疑不滿久候　失控拿推車「砸護理師」眾人嚇壞！

北京制裁對台軍售美企　這些軍火商「中槍」

「一起死就不痛苦」38歲男掐死老婆和2女兒　岳母驚曝命案真相

天宮二號19日「終場謝幕」進入大氣層燒毀　少量殘骸落入南太平洋

限制國有企業獲取外匯！陸上半年海外投資狂降「比去年同期少50％」

星巴克開始外送！全球首家「啡快概念店」北京開業

SEMI發佈預測！陸2020成「全球最大」半導體市場...台灣成長率奪冠

計畫5年砸20億美元投資軟件工程！　華為董事長：美應取消實體清單禁令

華聞快遞／陸上半年「貿易順差」擴大41.6%至5.6兆　對美進出口降9%

山東大學「3女伴1男、配心儀學伴」吸留學生！非裔哥爽PO照：來這找妹

「夢開始的地方！」　兩岸親子文創作品聯展杭州登場

快訊／為愛行凶！果菜市場「割頸殘殺」女友媽　高雄黝黑狠男抓到了

北京制裁對台軍售美企　這些軍火商「中槍」

史丹利深夜買酒解渴　遭人搜光身上現金　還被硬塞這東西…

台灣面板業南柯一夢　謝金河：台4大慘業悲歌唱不完　

「一起死就不痛苦」38歲男掐死老婆和2女兒　岳母驚曝命案真相

「5樓vs.20樓」價差一部進口車 他困擾景觀差很大...網超神分析

瓊斯盃／前金酒洋將「飛魚」為菲出戰　轟炸籃筐狂飆25分

親眼目睹男友行兇！媽媽「滿臉血」趴倒在地　女兒爆哭嚇壞商家：她一直跑

社交電商高峰會吸千人參與　王令麟：東森最有爆發力讓人賺大錢

402比12！眾院通過壓倒性法案　確保911受難者賠償金永遠用不完

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

大陸熱門新聞

內衣媽媽綁架案！離奇自拍勒索兒

人妻玩交友軟體被騙　丈夫一句話..

即／耿爽：將制裁出口武器到台的..

違停馬路上！她開車門害騎士暴頭..

新婚妻提早懷孕　丈夫冷回「拿掉..

「20÷2X=5，X=？」家長..

山東大學3女伴1男招留學生！網..

又是洗澡不小心跌倒　面霜棒插直..

9歲失蹤女童海邊玩水畫面曝光　..

超嚴垃圾分類　上海人點珍奶只要..

窗外有鬼！女兒狂哭…媽一看嚇壞

5歲女童幼稚園放學淚訴「小屁屁..

公公為顧面子「餵孫喝酒」　男嬰..

中國將制裁對台軍售美企　丁允恭..

更多熱門

相關新聞

防駭客勒贖　台CEO防範網路攻擊大增

近期，駭客以「綁架」個資，向企業「勒贖」比特幣的案件層出不窮，也有國內的企業曾經深受其害，根據KPMG安侯建業聯合會計師事務所公布的《2019年台灣CEO前瞻大調查》中顯示，有56%台灣CEO做好網路攻擊的防範，較去年成長四成。

外資匯入　新台幣連升2日

企業有累虧　不得捐贈政治獻金

銀行暑期換匯優惠　大比拚

勞退舊制未足額提撥　3年232家挨罰2519萬

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

逢甲大學宿舍變身高級飯店

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

芒果長黑點！他切掉照吃腹痛險死

妻子小王偷情　人夫聽整晚忍辱抓猴

反對兇嫌跟女兒交往引殺機

求四面佛救病危母！她飛泰國還願神展開

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！

利菁貼證據：懷疑孫協志和夏宇童很久了

內衣媽媽綁架案！離奇自拍勒索兒

減肥實境秀冠軍爆肥罹憂鬱症而死

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

更多

最夯影音

更多

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面