專訪/「每雙手都是生命力」郭台銘秀手繭：蔡英文馬英九出身就不一樣

▲國民黨總統初選參選人郭台銘接受【ETtoday 雲端最前線】專訪。



記者林銘翰／台北報導

國民黨總統初選民調進入倒數48小時關鍵時刻，參選人郭台銘12日接受ETtoday新聞雲直播節目《雲端最前線》專訪時表示，他與總統蔡英文與前總統馬英九最大的不同在於「出身不同」，他們都遠離一般老百姓，從出身開始就不一樣。

郭台銘表示，自己出身警察家庭，家裡六個人住在只有四坪大的地方，跟馬英九跟蔡英文都是政治菁英，從出身開始就不一樣，他們根本不曉得什麼是人民，這也是自己與他們最大的不同。

▲郭台銘接受《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》專訪。

郭台銘強調，他才是真正從基層生長起來，馬英九與蔡英文都遠離一般老百姓，競選過程中用嘴巴說卻感覺不到，自己才能夠真正苦民所苦、真正了解老百姓的生活與困難。

同時，郭台銘也秀出手長中的手繭讓主持人楊文嘉握手，他表示，自己是做黑手出身的，所有摸過的人都知道他做過什麼事。

郭台銘說，所有握過的手有兩種最令他感動，一種是漁民的手，另一種則是老婦人的手，他們的每一雙手都是生命力的展現，有些人去握手是為了取暖，但自己除了握手之外，還會看對方的眼睛，想看到他們的生命力，這就是他與馬英九跟蔡英文最大的不一樣。

▼郭台銘接受《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》專訪。（圖／翻攝自雲端最前線）