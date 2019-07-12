提案60天內有1千5百人附議就成案　台中市府：市民參政新平台

▲台中市政府各局處一同宣布推動公共政策網路平台。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為了更傾聽民意，落實由下而上的決策模式，12日起開辦「公共政策網路參與平台–臺中市專區」提供「眾開講」、「提點子」2項市民參政服務，民眾一旦提案，60天內有1千5百人附議就成案，市府同樣會在60天內提出具體回應和規劃，研考會主委曾能汀表示，這是公民參政新平台，更是陽光政治的最好證明。

▲研考會主委曾能汀說明公共政策網路平台成立構想。（圖／記者鄧木卿攝）

曾能汀表示，這項「公共政策網路參與平台」中央早已實施3年多，全國民眾累積丟出6千多個提案，後來只有1百多件成案，台中市為了落實由下而上的決策模式，讓施政更陽光透明，更貼近人心，即日起也成立市民網路參政平台，市民透過市政府官網，提案留言，如果在60天內，有1千5百人附議，表示這提案受到眾人關心，市府同樣會在60天內具體回應，該如何規劃和執行，如果評估不可行，也會召開說明會對外解釋。

▲公共網路平台記者會吸引各局處人員出席。（圖／記者鄧木卿攝）

曾表示，民眾最關心事務例如夜間球場延長開放時間、公車該不該設有博愛座、限塑政策到底合不合宜等，都可以拿出來討論，大家對於周遭事務隨時隨地都可以透過市府官網表達自己的意見，提供創意想法，增加參與市政機會。

台灣公共行政與公共事務系所聯合會(TASPAA)會長陳秋政出席表示，台中市政府推行「參與平台」，開闢第三管道面對市民提出的多元施政，這是「美好的一步」，但仍需要市民朋友邁出「支持的一步」；再加上市府、議會和全體市民展現「容錯的一步」，三部曲發揮鼓勵市民參與公共事務的目標。