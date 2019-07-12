「相信郭董不會脫黨參選」　朱立倫：715後大家都會團結在一起

▲郭台銘、朱立倫。（合成圖／記者楊蕓、黃國霖攝）



政治中心／綜合報導

國民黨內總統初選民調倒數72小時，外傳參選人郭台銘可能會脫黨參選，初選競爭對手朱立倫在廣播電台專訪中表示，「相信郭董不會脫黨參選，7月15號之後大家都會團結在一起。」

國民黨內初選競爭激烈，大家除爭取藍營選票外，也希望能拉攏綠營選民的支持。朱立倫在台語廣播電台《寶島心聲》表示，不用搶什麼票，他出生的家裡面，媽媽那邊本來就是綠營的，本來台灣就沒有分藍綠，更何況我當縣市長的時候，辦公室的機要秘書也是綠營的，沒有一定要分藍綠，只是說大家要共同支持的理念，都是為台灣好，為中華民國好。

針對郭台銘在11日播出的政論節目上向高雄市長韓國瑜喊話，「就算大哥拜託你，中華民國的命運，我想我們一起來承擔」，希望韓這一、兩天好好思考，留在高雄，「就算大哥做了4年，你把高雄做好了，人民自會選擇。」

朱立倫說，第一件事相信郭董不會脫黨參選，也相信7月15號之後大家都會團結在一起；第二件事情，不用拜託哪位大哥，拜託所有民眾多接電話支持就好。

朱立倫也呼籲，這是黨內初選，這不是總統大選，如果贏了初選、輸了大選，是沒有意義的，不用在過程當中有這麼多的情緒，所有的支持者也都心平氣和，7月15號以後一定要團結在一起。

另外，主持人提問美方對於韓、郭有疑慮，在黨內候選人當中美方對您比較青睞，朱立倫表示，自己可以平衡包括美中台的三方關係；在台美關係部分，朱立倫說如果當上總統，一定會有非常穩定的盟友關係，至於兩岸關係，也一定能夠和平，要能夠合作。所以我常常講一句話，美方對我最放心、北京可以寬心，所有的民眾都能夠有信心、很安心。

對民調部分，郭董11日提出希望第一名跟第二名能再出來競爭一次，朱立倫說，所有的規則中央都已經定好，現在喊話、談這些規則的改變，意義不大，應該也不可能。

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