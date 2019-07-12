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結婚率僅7.2‰「創10年新低」　3大原因讓現代年輕人「寧願單身」

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▲新娘,結婚,捧花。（圖／unsplash）

▲許多現代年輕人因為生活上的壓力對婚姻卻步。（示意圖／unsplash）

大陸中心／綜合報導

大陸去年結婚率僅有7.2‰，創下了近十年來新低。根據統計，經濟越發達地區的結婚率越低，其中，上海去年只有4.4‰，而浙江則為5.9‰，名列倒數第二。研究發現，這現象的背後原因包括教育水平提高、生活娛樂多樣化，以及生活上的壓力，讓許多現代年輕人「寧可單身」。

據中新社報導，南開大學人口與發展研究所教授原新分析，結婚率普遍下降的原因在於結婚人數的結構性減少，而初婚年齡也創下史上新高。上海市婦聯曾公佈《改革開放40年上海女性發展調研報告》，內容顯示，截至2015年，上海男女的平均初婚年齡分別為30.3歲和28.4歲，比10年前提高5和5.4歲，與歐盟平均水平持平。

根據究其發現，會有該現象的原因在於「社會普遍受教育的水平提高」；尤其是女性，在高等教育學校裡，有碩士學歷者已佔了一半左右，而博士階段女性的比率則接近40%，久而久之，「晚婚、晚育」便成為一個普遍的現象。原新提到，如果婚戀市場有「鄙視鏈」的話，那麼大多數「剩女」往往是高知識、高收入，看不上學歷和收入都較低的男性，認為與自己不太匹配。

▲結婚率僅7.2‰「創10年新低」　3大原因讓現代年輕人「寧願單身」（圖／翻攝中國青年報）

▲相親會現場。（圖／翻攝中國青年報）

此外，原新教授認為，現代年輕人自我意識強烈，他們追求舒適、自由、自我的生活方式，享受當下、只對自身負責的生活態度；同時，在某種程度上，也忽視了關愛別人和對家庭的責任心。他也表示，隨著「娛樂的多樣化」，讓這些現象更為嚴重，特別是在大城市裡，有無數種選擇可以填補空餘時間，讓年輕人覺得不一定要有家庭，就能享受生活樂趣。

除了上述2種原因之外，研究也指出，「生活上的種種壓力」也讓年輕人的結婚意願下降，包括房價高、就業壓力、生活開銷等等。如今，房價飆升讓許多人對婚姻卻步，迫使他們必須積累到一定的財富才能考慮結婚。除此之外，現今的就業競爭也越來越激烈，進一步導致晚婚的情況發生。

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關鍵字：結婚率,單身,壓力,生活,教育,晚婚,年輕人

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