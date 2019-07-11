從新聞管制逐步解禁　蔡英文再突破：首次在美國境內舉辦記者茶敘

▲總統蔡英文2019年3月26日訪馬紹爾群島，參加太平洋婦女領袖聯盟會議。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文11日將啟程「自由民主永續之旅」，訪問加勒比海友邦，不同於以往的是，本次去返程過境美國紐約、丹佛，且各停留2日。同時，她也首次在丹佛、美國境內舉行隨行記者茶敘，都是突破她任內過境美國時的慣例。

2020年總統選戰在即，蔡英文力拼連任，本次將造訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森與聖露西亞4友邦；而期間過境美國，則被外界認為，這將檢視過去這段期間，在台美關係上的工作進展。

回顧蔡英文2016年甫上任首次出訪「英翔專案」，出訪巴拿馬與巴拉圭，在過境美國邁阿密、洛杉磯時，都有台美默契上的規定，隨行記者並不會事先知道總統在美國境內的行程，且不得在美國境內做新聞處理，得在離境後才能有新聞露出；此外，記者下榻的飯店，也必須距離總統20至30分鐘車程。

接著蔡英文出訪，新聞的管制也慢慢解禁，從半公開活動，到後來完全公開，甚至讓記者可以在美國境內隨行採訪；另外，連總統參訪機構，也從過去沒有官方機構，到直接進入夏威夷國民兵群，身邊更站著一位著軍服的美國少將軍官。

至於本次過境美國，總統府雖然沒有事前公布在美境內的行程，但不同於過去的是，蔡英文將會在丹佛舉行隨行媒體茶敘。這是她上任以來，從過去新聞採訪的限制，到首次將茶敘辦在美國境內。

針對本次蔡英文出訪「自由民主永續之旅」，《ETtoday新聞雲》也再次特派隨行記者，將近距離採訪，帶回第一手的即時報導與觀察。

▼總統蔡英文2019年3月25日訪諾魯，與瓦卡總統進行雙邊會談。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

