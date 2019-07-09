詐騙新花招！利用拍賣網站假交易真騙帳戶　躲避警方追查　　

▲詐騙集團騙取民眾把人頭帳戶寄送超商，再利用不同人進行取貨。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

詐騙手法日新月異，讓民眾防不勝防；近來詐騙集團利用急需資金週轉的民眾，透過拍賣網站大量假交易，產生超商配送的快遞單據流水號，並藉他人寄送人頭金融帳戶至指定超商，因而造成警方查緝困難，遂請苗栗地檢署劉偉誠檢察官指揮偵辦，聯合外縣市警察單位，共組專案小組偵辦。

苗栗縣警局表示，經追查發現，該詐騙集團利用國內知名拍賣網站，創設帳號，並刊登拍賣無關之商品，製造大量之虛偽交易，再利用該完成交易後產出由超商配送之快遞單據流水號，再指示提供人頭金融帳戶之人，前往超商電腦機臺，列印出該寄件單，將人頭金融帳戶資料寄至指定超商，造成單據寄件人與實際寄出人、收貨人姓名不同之追查斷點，以躲避警方查緝。

▲▼詐騙集團透過網拍完成交易後，所產出由超商配送之快遞單據流水號，列印出寄件資料，再將人頭帳戶寄至指定超商。（圖／記者黃孟珍翻攝）

由於此手法匿名性高，專案小組經由長期跟監、蒐證，比對提款畫面、路口監視器及分析過濾電信、網路、金融等資訊，始破解集團設下至重重斷點，查清詐騙集團成員及其犯罪組織架構，結合各地警察局警力，分別於苗栗縣、新北市、臺中市、雲林縣等地逮捕取款車手及收簿手，成功瓦解該詐騙集團。並將17名詐欺集團成員，移送苗栗地檢署偵辦後提起公訴。

苗栗縣警察局提醒民眾，詐騙集團現多利用網路刊登「貸款免保人」、「快速核貸」、「信用不良可貸」等資訊，吸引急需資金之被害人，將自身提款卡及金融帳簿寄出，進而利用該帳戶從事詐騙犯罪，相關網路訊息民眾應小心過濾，如有疑問請撥打110或165查證 。