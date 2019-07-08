快訊／憲兵路邊大喊：臨檢！強搶奥迪「路人驚見合力抓人」

記者陳豐德、陳以昇／新北報導

新北市三重區8日下午1時許，一名陸軍中壢第六軍團憲兵連，駐地在桃園中壢區的陳姓上兵，疑精神狀況不穩定，在集英路涉嫌搶奪郭姓男子奧迪自小客車，雙方在路邊發生拉扯，經現場民眾將他壓制後，警方將陳嫌帶回偵訊，他還不斷喊著「我好累，我只是想要開車」等語，目前在釐清事發原因，軍方表示將依「刑懲併行」給予嚴懲。

▲郭姓奧迪車主停在路邊，遭陳姓憲兵強拉出車外，涉嫌搶車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，當時郭姓車主停在路邊，坐在車上講電話，陳姓嫌犯（28歲）突然跟他說「臨檢！」並要求車主下車，隨後上車坐在駕駛座，但並未將車子開走，這時車主回過神後與他發生拉扯，經熱心民眾壓制後報案，警方立即趕往現場，將陳嫌帶回派出所偵訊釐清案情，將依強制、搶奪未遂等罪移送偵辦。

第六軍團指揮部表示，所屬憲兵連陳姓下士2013年入伍，因近期言行異常，經幹部與家屬討論後，預於今（8日）下午休假期間陪同陳男前往三軍總醫院北投分院精神科就診；但至下午14時許，幹部至陳男家中聯繫未果，隨後即接獲警方通知，在新北市三重區搶奪汽車遭逮捕。

第六軍團指出，獲報後即指派幹部前往警局協助，將全力配合警方調查，並將依「刑懲併行」原則，予以嚴懲；另將要求所屬單位強化官兵法紀教育及心緒掌握，並與家屬保持聯繫，以防類似案件再發生。.