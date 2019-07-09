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「校園性平案經查屬實就罰」　鄭新輝：保護學生身心健康優先

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▲有關台南市一間學校社團老師對女學生之性平事件，教育局長鄭新輝會同該校校長說明本案處理過程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有關台南市一間學校社團老師對女學生之性平事件，教育局長鄭新輝會同該校校長說明本案處理過程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關台南市學校社團老師與女學生發生性平事件，教育局鄭新輝局長7月9日下午說明該案教育局處理過程，鄭新輝局長重申，會持續積極努力溝通，請相關當事人勇於接受調查，針對疑似行為人持續不配合調查，將依性平教育法第36條第4項辦理裁罰，且得連續處罰，到出席為止，希望行為人盡速到案說明釐清案情。

鄭新輝局長說，在行為人未出面澄清前，將通令各校暫時停聘該行為人。教育局強調，針對台南市師對生性平案件，教育局皆嚴肅以對，謹慎處理，將學生之身心健康列為最優先考量。也呼籲民眾，如有相關案情資訊，請逕洽申訴專線06-2959023(愛．救我．救你．愛生）或申訴信箱（help580@tn.edu.tw）。

教育局鄭新輝局長說，教育局對於性平案件將秉持不隱匿、不包庇、不拖延，有案就查，屬實即罰原則，要求各校落實。經查該案於今年2月18日獲通報，立即請學校依性別平等教育法進行查處，惟疑似行為人皆藉故不出席接受訪談，當事人也不願出席接受調查，以致未能完備調查流程。教育局也到校了解整個調查過程，是否涉及隱匿及拖延，務必讓本案水落石出，決不讓教師對學生做出任何傷害。

請繼續往下閱讀...

教育局表示，本案學校接獲檢舉時，雙方當事人皆已不在該校，被害人已升學至高中，疑似行為人係為課後社團外聘老師，非正式教師，現已無在該校任教，惟因本案屬師對生案件，教育局仍督請該校主動檢舉調查並組成調查小組介入。

另該校校長也說明，家長係於2月1日到校諮詢性平事件處理流程，但並未提及個案相關資訊，直至2月18日經家長向警方備案，教育局知悉後立即請學校進行通報，該校並於2月27日經性平會決議調查處理，由學校於3月5日填具檢舉調查書主動調查，且因當事人現就讀於高中，學校亦通知該校，並請該校派代表參與本案調查小組。

調查小組多次召開會議欲訪談雙方當事人，惟疑似行為人皆藉故未出席接受調查，當事人也不願出席接受訪談，且現有證據呈現案發時間係於高中階段發生，尚有許多疑點須釐清，增加調查難度。

教育局表示，為落實校園性平教育，保障學生身心健康，教育局將加強宣導辦理研習，並針對性平案件頻傳之學校入校諮詢輔導，以達建構友善校園之目的。

▲有關台南市一間學校社團老師對女學生之性平事件，教育局長鄭新輝會同該校校長說明本案處理過程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲校長指出，校方以公文、簡訊、電話通知該名涉案老師3次出面說明，但對方拒不出席性平調查。

校長指出，校方以公文、簡訊、電話通知該名老師3次出面說明，但對方以拒收退回郵局招領，拖延過性平會議日期、電話答應出席卻爽約等，拒不出席性平調查。

據了解，台南一名家長2月1日向學校舉發，指控1位社團老師在凌晨時分傳訊息給女兒，疑似要求視訊「脫衣給他看」，更傳一些猥瑣或男女調情話語，女兒疑遭該名老師誘騙墜入情網，事情揭露後一度歇斯底里心緒不穩，家長要求教育局應深入調查釐清，學校是否延遲通報或刻意隱匿，追究相關責任，給受害學生家長一個交代。

但對家長指控，該名校長否認所言，校長表示，校方從未主動聯繫女學生父親，而且2月1日女學生父親只是就性平事件進行詢問，並未陳述任何事情。

女學生家長打臉校長，他說1月31日已先去轄區派出所詢問，所長還致電教育局詢問，教育局當日已知悉有此事件，但學校卻遲未通報，疑因教育局詢問學校，校長才會於2月18日主動聯繫他，並要求他配合是2月18日校方才知悉通報。

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關鍵字：校園性平,鄭新輝,保護學生,身心健康

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