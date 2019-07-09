假造蔡英文「勘災搭甲車荷槍實彈」　檢認無涉恐嚇公眾不起訴

▲那姓男子指摘總統蔡英文勘災期間「荷槍實彈」，國防部介入調查後在臉書粉專上澄清。（圖／翻攝國防物發言人）



記者洪正達／高雄報導

總統蔡英文2018年823水災災區勘災，事後被臉書粉專「正宗！鬼島狂新聞！」版主那姓男子涉嫌假造官兵LINE對話後，再截圖指「蔡英文荷槍實彈搭乘雲豹甲車勘災」，警方接手調查後循線找到那姓男子，將他依涉恐嚇危害安全、偽造文書等罪嫌送辦，不過高雄地檢署認為，王男雖製造假新聞，但2罪皆不構成，此外並無涉及公然侮辱罪以及侮辱公署罪，全案不起訴處分。

該粉專文章一出後，國防部隨即進行內部調查，但對話所屬的234旅的八輪甲車駕駛張姓下士、車長林姓中士查證後，並無當時的LINE對話，臉書「國防部發言人」立即上網澄清是惡質謠言，不過，放出謠言的粉專已不復存在。

不過，涉案那姓男子（36歲）接受偵訊時辯稱是「有人在LINE群組傳給我，我就想說把這個訊息放到臉書，讓大家知道這樣的訊息，雖沒有做查證的動作，但我沒有偽造文書的意思」，但檢方事後突破他心防，才坦承LINE對話是修圖軟體偽造的，動機僅因不滿當時政府的施政理念以及整體的政治氛圍才做出此舉。

▲假造「荷槍實彈勘災」的LINE貼文。（圖／翻攝正宗鬼島狂新聞）



國防部提告時指出，那姓男子2018年8月底在粉專PO出的LINE對話截圖，內容為「蔡英文勘災時荷槍實彈、槍枝上膛」等不實消息，甚至又加碼寫上「扯爆了！蔡英文到底要面對災民還是敵人啊！說好的謙卑呢！？難怪不敢下車，荷槍實彈就真的很扯了」，這個舉動已經嚴重傷害國軍形象，更造成社會對立，那男也因此犯下恐嚇公共安全罪以及偽造私文書等罪嫌。

檢方在偵查後認為，那男雖有製造假新聞的事實存在，讓閱聽人對政府心生不滿，但不至於心生畏懼，無關恐嚇公眾罪，在偽造的LINE對話方面，由於LINE方面不算文書，也不構成偽造私文書罪，認為那男僅為具體指摘特定事實，並不是抽象的謾罵及輕蔑，再加上沒有公務機關主動提告，因此不構成公然侮辱罪已或侮辱公署罪。