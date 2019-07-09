18歲女求姻緣...擲茭請走小狐仙！廟方怒告偷竊　檢認「無不法意圖」不起訴

▲18歲女擲筊請走神像挨告竊盜，檢察官認定她依照習俗獲得神明允准，並無不法意圖不起訴。示意圖與本案無關。（圖／記者周宸亘攝）

突發中心／台北報導

18歲謝姓女子為求姻緣到一間四面佛廟拜拜，在經過擲筊後拿走了陳列在一旁櫃子裡的1尊小狐仙，廟方發現後對謝女提告竊盜，但檢察官認為，謝女是依照民間習俗，經過擲筊神明允許後才請狐仙回家供奉，並沒有不法意圖，因此以不起訴處分。

檢方調查，謝女因為想要提升異性緣，3月22日到了位於大同區延平北路上的一間四面佛廟參拜，謝女在擲出聖筊後，取走櫃子中的神像，但事後廟方主張，該神像只是擺放在櫃子上，並未提供給信徒請回家供奉，因此控告謝女竊盜。

檢方調閱監視器畫面，發現謝女當時雙手合十，嘴上還念念有詞，擲筊後卻認為一正一反的聖筊後，才拿走小狐仙神像，且她當時是將神像捧在手上，與一般人要偷竊物品時的藏匿動作不同。

另外，三層櫃中有數十尊神像，只有第一層的神像前面有香爐，謝女可能誤認放在第二層的小狐仙，是宮廟提供讓信徒請回家的，而案發後謝女也主動將神像歸還廟方，因此認定她沒有不法意圖，予以不起訴處分。

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