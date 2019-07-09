11歲小妹成老爺爺私人發洩器　肚子餓「撿地上螞蟻當糖果零食」！

▲變態老爺爺讓11歲女孩成為性奴，吃螞蟻過活。（圖／翻攝自Merseyside Police）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名75歲的老爺爺，日前被揭露因長期性侵2名毒販的11歲女兒，不僅在性方面成為他洩慾的對象，更逼迫小女孩吃螞蟻、在墳墓園中賣花生存，而當時天真的小女孩如今已經長大成人，回想起那段過去，女子表示，原以為他只是一般的長輩，卻沒想到在卸下戒心後，變成侵犯自己的淫魔。

綜合外媒報導，當時遭到侵犯的11歲女孩，如今已經長大成人決定勇敢說出自己的遭遇。現年75歲的變態爺爺布雷斯納漢（William Bresnahan）趁著女子的父母是重度毒品使用者，希望可以有多一點的錢，於是將女兒讓布雷斯納漢照顧，但卻沒想到只是讓女兒進了火坑。

▲小女孩如今成年，決定說出一切。（圖／示意圖／Pixabay）

布雷斯納漢當時對女孩除了性侵之外，還逼迫女孩到墓園賣花、並且在購物商場的推車中找零散的硬幣，最令人作噁的是在女孩最無助感到勞累飢餓時，布雷斯納漢帶她到農場或是海邊旅行，假裝自己是一個很好的叔叔。女孩更表示，一切的情況變得可怕，除了被性侵之外，還曾經一度餓肚子到找螞蟻吃才能活下去。

案件曝光後，負責的法官表示，「布雷斯納漢對這樣的脆弱的孩子下手，非常令人憤怒，受害者到現在還需要靠藥物、酒精來抑制自己的憂鬱症，但對於她能勇敢說出自己的遭遇，是非常令人敬佩的。」