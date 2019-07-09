華聞快遞／雲南「石產業」產值超千億人民幣　寶石、玉石種類大陸NO.1

▲世界最大集裝箱船在天津港首航。（圖／翻攝自《中新網》）

《雲南》：「石產業」總產值超千億人民幣 寶石、玉石種類大陸NO.1

2019中國昆明國際石博覽會近日開幕。活動主辦方表示，「經過10多年的發展，雲南石產業總產值2018年突破1000億元人民幣（下同），比2009年翻兩番，就業和帶動就業近200萬人；與此同時，昆明石博會也從一個小型觀賞石類展會發展成為集觀賞石、珠寶玉石、建材石為一體的亞洲綜合石類盛會。」（中新網）

《天津》：世界最大集裝箱船在天津港首航

世界最大的集裝箱船舶「地中海古爾松」號8日在天津港首航。「地中海古爾松」輪長399.9米，寬61.5米，最大載重224986.4噸，最大載箱量23756標準箱，由韓國三星重工造船廠建造。天津港今年上半年累計完成集裝箱輸送量833萬標準箱，年增率6.7%，高於大陸沿海港口平均水準。（經濟日報）

《廣西》：全力打造面向東盟的金融開放門戶

經大陸國務院同意，中國人民銀行等13部委聯合印發《廣西壯族自治區建設面向東盟的金融開放門戶總體方案》公佈。廣西建設面向東盟的金融開放門戶正式上升為國家戰略。廣西正在加快構建「南向、北聯、東融、西合」的全方位開放發展新格局，以新的姿態深度參與「一帶一路」建設。（人民日報）

《黑龍江》：大陸最北機場集團上半年運送旅客1244萬人次

黑龍江機場集團9日發佈消息，截至6月30日，黑龍江機場集團共保障運輸飛行起降9.3萬架次，完成旅客輸送量1244.6萬人次，完成貨郵輸送量6.3萬噸，年增率增長2.7%、 3.7%和1.9%。（中新網）

▲大陸最北機場集團上半年運送旅客1244萬人次。（圖／翻攝自《中新網》）

《新疆》：新疆口岸經濟帶加速崛起

為打造「絲綢之路經濟帶」核心區，新疆立足於「承東啟西」，在「紐帶」上謀劃項目，同時突出口岸樞紐核心競爭力，充分發揮口岸開放型經濟的「溢出效應」，推動「以貿促工、以工興貿、貿工互動」，促進傳統產業轉型升級、新興產業落地生根，釋放經濟高品質發展新動能。（經濟日報）

《內蒙古》：「僵屍企業」2020年基本「消失」

內蒙古自治區國資委黨委委員、副主任、新聞發言人何雨春表示，「2020年，原則上企業管理層級控制在3級以內，區屬企業法人單位減少20%以上，集團公司總部管理部門和管理人員各減少10%以上，『僵屍企業』基本出清。」（中新網）

《上海》：提升新材料產業發展水準和核心競爭力

上海圍繞製造業的創新需求，大力提升新材料產業發展水準和產業核心競爭力。上海市奉賢區新材料產業推介暨研發轉化平台揭牌儀式日前舉行。上海市經信委相關人士表示，「上海新材料產業技術創新和產業地位正在穩步上升。」（新華社）

《湖南》：交通運輸服務為競爭最激烈職業

今年夏天，長沙地區招聘最為激烈的行業和職業分別是什麼？哪些行業最高薪？《2019年夏季中國雇主需求與白領人才供給報告》近日發佈。長沙地區2019年夏季招聘競爭最激烈的行業是房地產／建築／建材／工程行業，競爭最激烈的職業為交通運輸服務業。（長沙晚報）

▼雲南「石產業」產值進「千億俱樂部」。（圖／翻攝自《中新網》）