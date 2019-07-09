外資持續前進大陸　持倉債券「創歷史新高」破7兆

▲債券市場是金融發展程度的重要指標。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

今年以來，中外債券利差明顯擴大，令大陸債券的性價比凸顯，投資人不斷加倉。數據顯示，截至6月底，境外機構持倉大陸債券的規模再創歷史新高，達16452.38億元（人民幣，下同，約新台幣7兆）；6月份淨增持346.19億元，為外資連續第7個月增持。

大陸中央國債登記結算有限責任公司最新數據顯示，6月末，境外機構在上海清算所持倉3090.43億元中方債券，當月淨增持400.82億元。這表明外資持續進入大陸債市的熱情不減，繼續大幅加倉。

▲大陸央行。（圖／CFP）

據《證券時報》報導，分析人士認為，外資持續出手「買買買」，其中一個原因是外國投資者進入大陸債券市場的通道不斷擴大，吸引外資源源不斷湧入。

今年4月1日起，大陸債券被納入彭博巴克萊（loomberg Barclays）全球綜合指數，未來也有望納入富時世界國債指數(WGBI) ，以及摩根大通（JPMorgan Chase）旗下的全球新興市場多元化債券指數。富時羅素亞太區董事李戰鷹表示，富時羅素按慣例會在9月份進行評估是否納入大陸債券，結果有可能將在10月份正式公佈。

業內分析人士還認為，利差因素也是影響外資投向的原因之一。數據顯示，7月4日大陸10年期國債收益率為3.15%，比去年同期下降36.28個基點，繼續保持下降態勢。對比美國國債市場，10年期國債收益率為1.956%，創2016年11月份以來的最低水平。在這種環境下，中方債券對外資的吸引力無疑會繼續增強。