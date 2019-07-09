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開心搭郵輪…阿公抱出窗外玩突「手滑」　1歲孫女45公尺高墜地慘死

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▲▼皇家加勒比國際郵輪「海洋自由號」（Freedom of the Seas）。（圖／達志影像／美聯社）

▲事發時，「海洋自由號」（Freedom of the Seas）停泊在波多黎各聖胡安一處碼頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國印第安那州（Indiana）一名男子，和家人搭乘皇家加勒比國際郵輪「海洋自由號」（Freedom of the Seas）到加勒比海度假，卻在郵輪停泊波多黎各聖胡安的碼頭期間，因重心不穩失手讓19個月大的外孫女，從11層高的郵輪甲板上摔落碼頭水泥地。女嬰當場死亡，郵輪也因配合警方調查延緩離港時間。

綜合外電報導，阿涅洛（Salvatore Anello）一行9人都來自印第安那州，分別是阿涅洛夫妻、親家、阿涅洛的女兒和女婿、2名外孫，還有即將滿2歲的外孫女威甘得（Chloe Wiegand）。

▲▼阿涅洛（Salvatore Anello）和孫女威甘得。（圖／翻攝自臉書「Rosario de lerma noticia」）

▲阿涅洛失手摔死外孫女威甘得。（圖／翻攝自臉書「Rosario de lerma noticia」）

7日下午4時初，周一啟航的「海洋自由號」停泊在波多黎各聖胡安碼頭，阿涅洛一行人正在第11層甲板的餐廳裡。阿涅洛和外孫女威甘得在靠近窗邊的座位玩耍，他把外孫女抱出窗外，卻失手讓她從150英呎（約45.72公尺）高的空中墜落，送醫後隨即證實死亡。

波多黎各港務局發言人卡蒙那（José Carmona）指出，現在正在釐清窗戶是否之前就已經被打開；波多黎各警方表示，已向郵輪公司索取監視器畫面，但至今還未能正式偵訊阿涅洛和他的家人，「因為他們還處在驚嚇之中」。

郵輪因為這起悲劇而延緩離港時間，船長也透過廣播向威甘得家人致哀。郵輪公司表示，將會盡可能向警方與威甘得家人提供協助。印第安那州南灣警察局（South Bend Police Department）推文表示，威甘得的爸爸是該警察局的警員，而警察局也向他們一家人致哀，希望整個社區能尊重他們的隱私並為他們禱告。

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關鍵字：海洋自由號,郵輪,波多黎各聖胡安,女嬰,印第安那州

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