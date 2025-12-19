瘋電影／阿凡達：火與燼　丙午年赤馬紅羊劫先燒納美族

文／賴賴





三個多小時的電影就像一瞬間完成，觀影無感時間流逝，已經許久未曾有過的觀影體會了，從視覺、劇情到浩瀚的大場面戰爭，這是一部必須進院最好是IMAX大銀幕，才能完整享受到製作的用心與誠意，沒有無意義的細節設計，沒有壞人腳色的設定，高明成熟的完成度，五顆星推薦的好作品。



外星創意設計優勢搭被海陸空的空見設計，從視覺感官強調大自然的珍貴，以及片中地球之母的概念，其實不論是環保議題的提醒，人類戰爭毀滅的殘酷，人類因自私的慾望不論到哪都是以傷害為手段，種種的警世再再提醒，我們原來也曾擁有資源豐富，萬物共生的地球，是人類一手摧毀了這個美好的世界。



高智慧的生命一再包容低維度人類的掠奪習氣，這點真的是人類一定要從電影中聽見的苦口婆心。





片 名： 阿凡達：火與燼

英文名稱： Avatar: Fire and Ash

導 演：詹姆斯卡麥隆

演 員：雪歌妮薇佛、柔伊莎達娜、山姆沃辛頓

類 型：動畫、奇幻/科幻

片 長：3時17 分

上映日期：2025/12/17

國 家：美國

語 言：英語

發行公司： Disney+

第三部曲《阿凡達：火與燼》更要帶大家進入潘朵拉星球上從所未見的新領域，除了《阿凡達：水之道》新登場的納美礁人族—美卡伊納族，這次還會介紹兩支新的納美族群登場，帶來全新角色。另外本片格局也再度全面提升，精彩刺激的陸、海、空戰等突破視覺震撼的史詩級大戰場面，都將更勝以往！



故事敘述從人類歸化納美族並當上首領的傑克蘇里、妻子納美戰士奈蒂莉及蘇里的家人一同，在經歷奮戰與傷痛後，依然必須展開全新冒險，也將面臨新登場反派的威脅。



本片由《鐵達尼號》及《阿凡達》系列金獎票房大導詹姆斯卡麥隆編導，原班人馬山姆沃辛頓、柔伊莎達娜、雪歌妮薇佛、凱特溫斯蕾、史蒂芬朗等人應聲歸隊，加上新陣容《冰與火之歌：權力遊戲》卓别林孫女奧娜卓别林。幕後班底也延續《阿凡達：水之道》陣容，包括金獎攝影師羅素卡本特、配樂家賽門弗蘭葛倫、美術設計師狄倫普羅契與班普羅克特，以及金獎服裝設計師黛博拉L.史考特等人。

▲新出現的灰燼族，首領是個辣妹。

▲納美人就是天性善良。

▲傑克蘇里當了首領，身負重任。

