　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／阿凡達：火與燼　丙午年赤馬紅羊劫先燒納美族

文／賴賴

▲▼阿凡達：火與燼。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

三個多小時的電影就像一瞬間完成，觀影無感時間流逝，已經許久未曾有過的觀影體會了，從視覺、劇情到浩瀚的大場面戰爭，這是一部必須進院最好是IMAX大銀幕，才能完整享受到製作的用心與誠意，沒有無意義的細節設計，沒有壞人腳色的設定，高明成熟的完成度，五顆星推薦的好作品。

外星創意設計優勢搭被海陸空的空見設計，從視覺感官強調大自然的珍貴，以及片中地球之母的概念，其實不論是環保議題的提醒，人類戰爭毀滅的殘酷，人類因自私的慾望不論到哪都是以傷害為手段，種種的警世再再提醒，我們原來也曾擁有資源豐富，萬物共生的地球，是人類一手摧毀了這個美好的世界。

高智慧的生命一再包容低維度人類的掠奪習氣，這點真的是人類一定要從電影中聽見的苦口婆心。


片　　名： 阿凡達：火與燼
英文名稱： Avatar: Fire and Ash
導　　演：詹姆斯卡麥隆
演　　員：雪歌妮薇佛、柔伊莎達娜、山姆沃辛頓
類　　型：動畫、奇幻/科幻
片　　長：3時17 分
上映日期：2025/12/17
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司： Disney+

劇情大綱

第三部曲《阿凡達：火與燼》更要帶大家進入潘朵拉星球上從所未見的新領域，除了《阿凡達：水之道》新登場的納美礁人族—美卡伊納族，這次還會介紹兩支新的納美族群登場，帶來全新角色。另外本片格局也再度全面提升，精彩刺激的陸、海、空戰等突破視覺震撼的史詩級大戰場面，都將更勝以往！

故事敘述從人類歸化納美族並當上首領的傑克蘇里、妻子納美戰士奈蒂莉及蘇里的家人一同，在經歷奮戰與傷痛後，依然必須展開全新冒險，也將面臨新登場反派的威脅。

本片由《鐵達尼號》及《阿凡達》系列金獎票房大導詹姆斯卡麥隆編導，原班人馬山姆沃辛頓、柔伊莎達娜、雪歌妮薇佛、凱特溫斯蕾、史蒂芬朗等人應聲歸隊，加上新陣容《冰與火之歌：權力遊戲》卓别林孫女奧娜卓别林。幕後班底也延續《阿凡達：水之道》陣容，包括金獎攝影師羅素卡本特、配樂家賽門弗蘭葛倫、美術設計師狄倫普羅契與班普羅克特，以及金獎服裝設計師黛博拉L.史考特等人。

▲▼阿凡達：火與燼。（圖／imdb）

▲新出現的灰燼族，首領是個辣妹。

▲▼阿凡達：火與燼。（圖／imdb）

▲納美人就是天性善良。

▲▼阿凡達：火與燼。（圖／imdb）

▲傑克蘇里當了首領，身負重任。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
橘色惡魔、翡翠騎士快閃西門町！　蕭美琴備滷肉飯+3湯宵夜
台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力
小型飛機墜毀！　美前知名賽車手全家罹難
快訊／台股開盤大漲！　台積電漲25元至1455
辜莞允裸湯辣照萬人朝聖！　淡出5年近況曝光
丟下手機消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／阿凡達：火與燼　丙午年赤馬紅羊劫先燒納美族

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

明天雨區擴大「全台濕答答」　周末又有東北季風

瘋電影／阿凡達：火與燼　丙午年赤馬紅羊劫先燒納美族

川普簽署近1兆美元國防法案　同意援烏、限制裁軍

生下剴剴就棄養！害兒遭惡保母姊妹虐死　生母申請180萬補償金遭駁

暗夜路旁女子倒臥　鹿野警即時馳援護送返家

橘色惡魔、翡翠騎士西門町快閃演出　蕭美琴準備滷肉飯＋3湯宵夜

卓別林孫女變身最辣反派！《阿凡達3》灰燼族首領爆紅　網暈船：野蠻又性感

台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力挺

堰塞湖災後復原協調會報　花蓮籲中央提高復業補助與風險去化

房子旁有宮廟　長輩讚住得心安「有神明保佑」！過來人狂搖頭

坐著就能降血糖！　醫推5招「穩糖技巧」

冬至前夕娑湯圓　池上萬安社區手作傳承凝聚情感

鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主

名家熱門新聞

丙午年赤馬紅羊劫先燒納美族

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

夢到貓咪代表什麼意思呢？

從搭檔到通緝犯從追捕到逃亡誰壞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

傍晚，輕鬆賞鳥看蝶趣

先綁後愛：《禁室培慾》的起源

俄羅斯口岸　歐亞13國探險頻道

放縱性生活的攝影藝術家

台灣真的只能選擇代工一途？

荷蘭怪奇博物館　性愛也能展！

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

更多熱門

關鍵字：

瘋電影.賴賴.阿凡達：火與燼.導演詹姆斯卡麥隆

讀者迴響

熱門新聞

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

兒子入伍「家長晚上拉到群組」內容傻眼！全場吵翻

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

確定了！獅選江少慶補償 今將公布

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面