瘋電影／蜘蛛人：離家日　青春校園版的超級英雄

文／賴賴

瘋言瘋語：

漫威暑假第一檔，果然就是學生口味，但是依舊好看，從學生播報新聞開始帶出復仇者聯盟為救回地球半數人類，殞落的超級英雄使人懷念，卻也發生了這段期間所消失的人口，被救回來後增加了五歲，於是有的弟弟變成哥哥，沒有了超級英雄，萬一外星人類再來破壞地球，誰來拯救大家呢？放暑假的蜘蛛人突然感覺壓力山大。

從學生旅行出發的故事，開始了青少年對於責任的排斥，與現在世界混亂的狀態，真真假假從視覺聽覺都可以假亂真，這個議題相當貼切與年輕人，非常喜歡這次劇本，漫威王國已經經營出自己的一套內涵，不論是視覺上的豐富，年輕人的品味，以及傳遞重要的內涵，都能完完整整的從影片中讀到，寓教於樂，科幻英雄與內在思維，撞擊著每個孩子思考習慣，天真會被傷害，壞人的壞，你沒有看到最後一秒，你體會不到。

你所看見的敵人和英雄，到底是真的嗎？誰才是真正的壞人？壞人的惡無下限，你想像不到，真的很適用於現在即將面臨總統大選的台灣人，來開智慧，那些假想敵到底是真是假，製造假想敵比現實去面對問題簡單多了，意識形態煽動法，原來如此簡單，台灣人真要睜大眼睛去看清這場選戰背後的涵義，電影流暢無冷場，內涵無限，套用全世界，超強劇本。五顆星推薦學生觀賞的好作品。





片 名：蜘蛛人：離家日

英文名稱：Spider-Man: Far From Home

類 型：動作

上映日期：2019-07-03

片 長：129分鐘

導 演：瓊華茲

演 員：湯姆霍蘭德(Tom Holland) 、 千黛亞(Zendaya) 、傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal) 、蔻碧史莫德(Cobie Smulders) 、山繆傑克森(Samuel L. Jackson) 、 梅莉莎托梅(Marisa Tomei) 、 強法洛(Jon Favreau)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業



劇情大綱

即將上映的電影《蜘蛛人：離家日》描述蜘蛛人彼得帕克在經歷一連串的激烈事件後，決定暫時卸下自己「鄰家英雄」的身分，跟好友來趟歐洲之旅享受高中生活。然而在彼得遇見神盾局局長尼克福瑞，且答應協助他調查幾宗橫跨城市、造成重大死傷的神祕怪物攻擊事件後，原本美好的旅遊計畫在一夕間全都變了樣?



▲又有外星人入侵破壞城市，神秘博士出現。

▲蜘蛛人的同學身歷險境。

▲蜘蛛人其實暗戀著女同學，很想告白。



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