近距離看樹獺！台北動物園穿山甲館開幕　每日限量入館

記者楊亞璇／台北報導

台北市立動物園從2006年開始規劃，歷經13年克服相關法令，斥資4億的熱帶雨林室內館穿山甲館將在9日正式開放民眾參觀，將比照「大貓熊參觀券」發放模式，每日參觀人數限19,200人；每十分鐘管控400人入館。

目前穿山甲館及戶外活動區還有有水豚、樹獺、阿氏夜猴、粗尾侏儒狐猴、小懶猴，還有多種列名IUCN（自然生態保育聯盟）極危或瀕危的物種，例如：婆羅洲紅毛猩猩、棕蜘蛛猴、棉頭狷猴、指猴、三線潮龜及馬來長吻鱷等。

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▲柯文哲出席穿山甲館開幕儀式。（圖／記者徐斌慎攝）

台北市長柯文哲8日出席開幕記者會，參觀穿山甲館時還提議動物園讓民眾「夜宿」，對此，動物園發言人曹先紹受訪表示，府內長官的建議要審慎評估，考量到不同的天氣，有不同的照顧，要通盤考慮回應計畫，不過少名額的深度體驗，可行度比較高。

柯文哲致詞時表示，蓋硬體比較容易，但館內很多瀕危物種都是動物園到各地交換而來，包括紅毛猩猩、棕蜘蛛猴、棉頭狷猴、指猴、三線潮龜及馬來長吻鱷等，很多物種透過歐洲瀕危物種保育合作計畫引進，生態保育是主流思想，要想一下留下什麼樣的地球給下一代。

曹先紹說，台北動物園在全世界穿山甲研究室數一數二的單位，再加上蓋了這個館，象徵穿山甲保育，無可迴避的使命。

▲柯文哲出席穿山甲館開幕儀式。(圖／記者徐斌慎攝)

動物園指出，大門入口閘門後方設置「穿山甲館參觀券」發放處，在假日人潮眾多時，依序發放參觀券給入園的遊客，遊客可依票券時間入館參觀，以先到先發、一人一票為發放原則，不能代領。

動物園表示，每日參觀人數限19,200人；每十分鐘管控400人入館，因開幕初期參觀人潮較多，建議大家盡量選擇於平日來園參觀，若已安排假日來園，建議提早出門，以免向隅。

▲動物園穿山甲館。（圖／記者徐斌慎攝）