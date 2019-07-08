Day 1總統初選民調起跑：郭台銘、朱立倫跑透透　韓國瑜接見新加坡訪問團





▲韓國瑜、朱立倫、郭台銘。（組合圖／記者洪正達攝、朱辦提供、郭台銘競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調8日至14日正式展開，預計調查1.5萬份樣本並於7月15日上午公布結果，確定2020總統人選。由於國民黨初選辦法並未禁止民調期間進行宣傳，在民調開始的第一天，除了有高雄市長職務在身的韓國瑜外，鴻海集團創辦人郭台銘、前新北市長朱立倫都抓緊時間出席各項活動或受訪，希望在最後關頭全力衝刺。

韓國瑜從正式投入國民黨總統初選後，在全台舉行多場造勢活動，他強調，自己平日上班，所以活動盡量安排在星期六、日，利用假日宣傳造勢。在初選民調起跑的第一天（8日晚間6時30分開始），今年2月曾率團訪問新加坡的韓國瑜，公開行程是下午2時接見新加坡工商聯合總會。

人氣與支持度攀升的郭台銘8日上午先是接受廣播節目專訪，下午3時40分則會前往1111人力銀行與青年探討就業困境。郭台銘接受專訪時，還不忘再補充自己的「0到6歲國家養」政見內容，解釋財源要從哪裡來。

至於2018年11月24日卸下新北市長一職的朱立倫，在民調初選的第一天也是則是行程滿檔，他在8日上午9時先是在台北市長官邸和式講堂進行「經得起檢驗的最好」記者會，還同步在臉書上開直播分享，隨後則前往松菸，參觀「ONE PIECE動畫二十週年（海賊王／航海王）」紀念特展。

緊接著，朱立倫12時會前往板橋慈惠宮進行參拜，下午2時參訪光點創意樂高機器人創客中心，最後在晚間6時接受廣播節目專訪。