郭台銘質疑朱、韓初選公約非親簽　國民黨：參選人簽字　代理人繳回

▲朱立倫、郭台銘。（圖／ETtoday資料照）

記者楊蕓、羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘因未簽初選公約遭質疑破壞團結，他8日表示，高雄市長韓國瑜和前新北市長朱立倫都由他人代簽，呼籲應該5人一起親簽，「若黨中央有顧慮要說明原因，否則陷我於不義」，不過，朱立倫強調是親自簽約再交給黨中央，雙方說法明顯有出入。

對此，國民黨組發會主委李哲華表示，公約與初選參選人座談會的開會通知是先一併寄給各參選人，由他們親自簽名後，再請代理人交回給黨中央，證實了朱立倫的說法。

由於國民黨5位初選參選人中，僅剩郭台銘尚未簽署初選公約，遭外界質疑是在為「脫黨參選」做準備。郭台銘8日接受廣播專訪時還原，初選參選人座談會當天，朱立倫是由前立委高思博代簽，韓國瑜則是前立委孫大千代簽，只有前台北縣長周錫瑋、孫文學校校長張亞中是親自簽名，當時國民黨祕書長曾永權也告訴他，「不需要馬上簽，可以帶回去仔細看、有問題還可以打電話詢問。」

郭台銘表示，他曾向黨中央詢問可否請代理人去黨部代簽，曾永權說不行，「為什麼朱立倫、韓國瑜由代理人簽，他們就不講話？」因此他才會建議在昨天凱道大會的舞台上準備一個板子，讓5位參選人一起現場簽名，不要由代理人簽，「可惜黨中央也不願做這件事。」

郭台銘呼籲國民黨，這兩天內請所有參選人一起親自簽名，「如果國民黨有什麼顧慮，要說明清楚原因，否則陷我於不義。」

朱立倫8日受訪時則回擊，既然參加初選，絕對不能有人有任何理由，要違紀參選，或不尊重最後的結果，「簽或不簽都一樣，不能因為自己是政治素人就不遵守」，他也強調，「我們都是親自簽完公約後交給黨中央，只有郭董到現在都沒簽」，對於郭台銘提議5人一起親自簽名，朱立倫則認為不應該再配合特定候選人辦這樣的造勢活動。

初選公約簽不簽讓郭台銘、朱立倫持續隔空互槓，究竟是否為親自簽約，兩方說法明顯有出入，對此，國民黨組發會主委李哲華8日下午接受《ETtoday新聞雲》記者詢問時表示，公約與初選參選人座談會的開會通知是一併先寄給參選人，由他們親自簽名後請代理人交給黨中央，也證實了朱立倫的說法。