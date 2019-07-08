韓國瑜超神秘租屋曝光！　議員「大比對」揭露不住官邸原因

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜就任後，沒有住在市長官邸，自行在外租屋，地點7日被媒體捕捉到，原來就住在高鐵左營站附近，重愛路上一棟大樓。行事低調的他，為了掩人耳目，平時都開私家車出入，再換車到蓮潭會館改搭公務車上下班，清潔人員也經常看到他，大樓住戶根本不知道鄰居是市長。民進黨議員李柏毅就說，韓是對市府「不信任」心態。

韓國瑜租屋處「太普上新光」住宅大樓座落於左營重愛路上，15層樓高的灰色大樓僅113戶，屋齡5年多，環境單純，緊鄰高鐵新左營站僅800公尺，三鐵共構，附近商店林立，生活機能高，十分方便，距離國道1號（中山高）鼎金系統交流道或國道10號都不遠，平時他都搭私家車出入，除了交通考量，隱私也是重要特性，因為大樓住戶根本不知道鄰居是韓國瑜！

▲韓國瑜租屋處地點曝光。（圖／記者洪靖宜攝，下同）



大樓清潔人員經常看到韓國瑜，「我昨天（看到市長）就很想開口說，先生你長得很像韓國瑜！」韓國瑜平時行進間經常換出，連幕僚都不太清楚他住哪。高雄市警局保安科長林松木表示，目前安排轄區派出所特別加強巡邏，有在該大樓設置巡邏箱，依市長指示，接送的隨扈照約定時間到達約定地，開私家車前往路程5分鐘的蓮潭會館，再換乘公務車上班。

房仲業者劉繼堯表示，從該處上國10的話大概開車5分鐘，搭高鐵走路大概3至5分鐘就到了，交通非常的便利，租金以一般4房估算，落在4萬元左右。韓國瑜自租的大樓以3房和4房為主，42至76坪，一坪約19到22萬元，一棟15層樓、共4棟，一層2戶，都有客廳、餐廳，還有2間衛浴設備，平時韓國瑜都跟機要秘書同住，難怪他常常能快速抵達高鐵，或被捕獲在左營用餐。

對此，民進黨議員李柏毅說，許多民眾常看到左營百貨公司附近看到市長，他還會戴著帽子換車到下一站，當時認識韓國瑜從擔任國民黨主委時，開放媒體看他的小房間，到現在非常神秘的，「住在我選區的某大樓裡，我想沒有局處長知道他住哪裡。」認為這是不信任高雄市府文官的心理。