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狀況好可轉普通病房...台中遭虐女童「已自主呼吸」！院方：昏迷指數3變6

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地方中心／台中報導

台中1歲女童遭郭姓保母施虐造成受虐性腦傷，昏迷指數只有3。對此上月23日深夜就有直播主號召逾200名民眾到該保母住家樓下「表達關切」，大聲呼叫要替女童討公道，甚至還放鞭炮、撒冥紙及按汽笛喇叭。目前好消息傳出，經過冷凍治療，女童腦壓恢復正常，昏迷指數上升至6，情況允許可轉普通病房。

▲▼台中女童疑似遭保母虐待。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲好消息，女童情況好轉。（圖／翻攝自爆怨公社）

據了解，中國附醫先手術將女童腦部血塊清除，再用冷凍治療，待情況好轉於1日中午把呼吸器摘下，讓她可自行呼吸，目前恢復狀況良好，生命跡象穩定，情況允許就可以轉入普通病房。

事發後女童母親也在臉書上貼文，「媽媽心底的愧疚和自責想著該怎麼還妳，哭醒了之後，最折磨的還是換不回我（健康）的女兒，漸漸的有人會遺忘，這事件只是變成司法的一個案子……，我多想那些天方夜譚的卡通和童話故事是真的，這樣我就能救我的寶貝女兒，而不是每天過的這麼撕心裂肺、活得這麼的折磨。」

▲台中虐童案，女童母親直播。（圖／翻攝自Facebook／協心臨時粉絲團）

▲女童母親直播哭訴。（圖／翻攝自Facebook／協心臨時粉絲團）

回顧案情，女童來自單親家庭，平時由媽媽單獨照顧；在一個多月前，女童母親將孩子託給郭姓保母照料，未料21日上午卻接到醫院打來的電話，經診斷為左手臂骨折、胸口後背瘀傷，且腦部嚴重受創，顱內出血、腦神經斷裂，被評估腦部達4分之3損傷。

女嬰家屬聽到消息後完全無法接受，甚至為了減輕她的痛苦，忍痛決定若在經過一周的治療，仍然無法自主呼吸將選擇拔管。這起虐嬰案曝光後，引起網友一陣撻伐，23日晚間還有直播主循線找到郭姓保母住處，並在其住家樓下開設直播，號召網友到場替女嬰討公道，過程中還丟擲雞蛋、撒冥紙，一度與現場警方爆發衝突。

此外台中地檢署指出，已到郭姓保母住家搜索相關證物，調閱女嬰就醫紀錄，並在26日晚間首度傳喚郭姓保母、及其擔任警職的丈夫到案說明；台中地院27日開羈押庭結果出爐，裁定郭姓保母收押禁見，其丈夫則限制出境。

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關鍵字：虐童,普通病房

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