陳明通： 中共長期扶植代理人　籲共同固守「台灣防線」

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文5日在臉書表示，立法院下一個會期將會完成「中共代理人」的修法。陸委會主委陳明通5日在美國表示，中共長期向世界各地「紅色滲透」，而臺灣則是中共部署的最前沿。但是台灣人民不會接受一國兩制，呼籲各國共同固守「臺灣防線」。

陳明通5日於「2019臺美論壇—兩岸關係與戰略研討會」致詞時表示，中共運用巨大的國內市場及勞動力所創造的經濟利益，發展「銳實力」；長期以利誘與扶植代理人、軍事擴張、網軍攻擊與散布假訊息、竊取科技情報、介入選舉、破壞民主制度及社會經濟正常運作等，進行無煙硝的擴張；更試圖透過其在國際機構、組織地位，維護專制與扼殺自由價值，嚴重破壞臺海及區域安全。

陳明通也說道，因為歷史、戰略位置使然，中共始終沒有放棄武統臺灣的意圖。一邊推動民主協商、探索一國兩制方案，一邊卻擴大共軍在台灣周邊及西太平洋的海空域常態性長訓。「我們預料其經濟與軍事發展走向，將是深刻影響未來臺海與區域安全情勢的根本。」

「無論在歷史事實及國際法上，臺灣從不是中華人民共和國的一部分」，陳明通也指出，中華民國及2300萬臺灣人民永遠不會接受中共的「一國兩制」，也絕不屈服於霸權威脅！蔡總統從民主法治、經濟與國防安全等面向反制中共統戰及武力攻勢，建構兩岸互動的「民主防護網」。

最後陳明通強調，臺灣依舊屹立印太民主第一道防線的中心，是維繫區域戰略均勢的自由之錨。民主安全防護需要共同建構，各國的政經與安全政策也需連結，形成區域戰略整體性。呼籲友好國家正視我們遭受中共貶抑作為主權國家的應有地位，共同固守「臺灣防線」