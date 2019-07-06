網傳樂山大佛美膚變「小鮮肉」！負責人闢謠：保留莊嚴感

▲網傳樂山大佛的「美膚」圖。（圖／翻攝自《四川在線》）

記者馬叔安／綜合報導

位於四川的著名景點「樂山大佛」日前完成整修，但近日網上流傳一張大佛疑似被「美膚」後的照片，佛像從胸部到整張臉呈現鮮明的膚色，與雕像其他的部位產生明顯的對比。為此相關負責人表示，網傳圖片應該是經過電腦處理的圖像，修繕後的大佛保留了莊嚴感和滄桑感。

《四川在線》報導，在經歷175天體檢修繕之後，樂山大佛於今年3月底全面完成並拆除腳手架，4月26日正式「出關」，與此同時，不斷有自媒體發文稱，修繕後的樂山大佛「美白加高光」，變成了「小鮮肉」，並配上大佛修繕前後的對比照。

▲四川樂山大佛修復前後對照。（圖／翻攝大陸網站）

樂山大佛石窟研究院負責人彭學藝表示，相關說法不實，這些應是電腦處理過的圖像，尤其是臉部、胸部非常白嫩、光滑，這和現實中的大佛差距較大，「修繕後的樂山大佛它是保持了莊嚴感，滄桑感也保留了。」

樂山彌勒佛像修造工程唐朝開元初年（公元713年）在僧人「海通和尚」主持下盛大開工，最初的建造目的是「減弱河流交會處的水勢」，後經幾度停工與重啟工程，前後歷時約90年的時間，樂山大佛的修造工程終於在貞元十九年（公元803年）完成，樂山大佛便成為世界上最高的佛像，也是世界上最大的彌勒佛坐像。