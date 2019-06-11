小鮮肉蔡徐坤微博轉發破億！警方踢爆有「幕後推手」...半年賺3600萬

▲蔡徐坤在微博擁有近2500萬的粉絲。（圖／翻攝自微博／蔡徐坤）

大陸中心／綜合報導

小鮮肉蔡徐坤在大陸擁有超高人氣，他先前發佈一條宣傳新歌的微博，獲得了超過一億次的轉發，隨後被央視「點名」流量造假。北京公安局10日透露，其幕後推手「星緣」App被查封，這款軟體利用粉絲給偶像刷流量的需求，瘋狂牟利，半年內吸金800餘萬元（人民幣，約新台幣3620萬元）。

蔡徐坤去年8月在微博發布歌曲「Pulll Up」的MV，短短11天轉發量超過1億次，評論和按讚數量亦有240萬和106萬次。隨後被央視披露是數據造假，以目前大陸微博總用戶數3.37億人的比例來看，相當於每3名用戶當中，就有1人轉發了這條內容，蔡徐坤微博的流量是由機器刷出來的。

▼蔡徐坤轉發量1億的微博。（圖／翻攝自微博）

據《新京報》報導，北京市公安局網安總隊10日表示，幫助蔡徐坤製造一億微博轉發量的是「星緣」APP，目前已查封；該App在粉絲圈使用極為廣泛，用戶可以通過該App直接登錄其微博帳號，充錢開通會員後，便可以在自己的微博號下綁定多個小號，數量從幾十個到幾千個不等。

此外，根據充值的錢數小號的價格也會有相應的折扣。由於微博會不斷對刷量的小號進行查封，粉絲只能不斷充值，再綁定新的微博小號，綁定後的大小號，可實現轉發內容相同，轉發數量翻倍。

警方指出，粉絲從組長或者經紀公司領取「刷量」任務，任務量完成後，粉絲可以通過線上活動進行抽獎，獲得一些獎勵，譬如簽名照片、演唱會燈牌、氣球、螢光棒等。

▲為了應對刷流量的情況，微博已經將轉發、評論量設置為「100萬+」的顯示上限。（圖／翻攝自微博）

目前，主犯蔡某某因涉嫌破壞電腦資訊系統已被豐台檢察院批捕，另外三個人警方仍在進一步工作。蔡某某交代，起初製作這個APP是為了給喜歡的偶像應援，增加關注度，隨著使用的粉絲越來越多，他開始想著利用這一軟體非法牟利，他還在APP中製作了「明星熱度排行榜」，粉絲如果看到自己的偶像排名在別人之後，更會發力繼續充錢。