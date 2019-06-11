　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

小鮮肉蔡徐坤微博轉發破億！警方踢爆有「幕後推手」...半年賺3600萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲蔡徐坤突缺席節目錄製。（圖／翻攝自微博／蔡徐坤）

▲蔡徐坤在微博擁有近2500萬的粉絲。（圖／翻攝自微博／蔡徐坤）

大陸中心／綜合報導

小鮮肉蔡徐坤在大陸擁有超高人氣，他先前發佈一條宣傳新歌的微博，獲得了超過一億次的轉發，隨後被央視「點名」流量造假。北京公安局10日透露，其幕後推手「星緣」App被查封，這款軟體利用粉絲給偶像刷流量的需求，瘋狂牟利，半年內吸金800餘萬元（人民幣，約新台幣3620萬元）。

蔡徐坤去年8月在微博發布歌曲「Pulll Up」的MV，短短11天轉發量超過1億次，評論和按讚數量亦有240萬和106萬次。隨後被央視披露是數據造假，以目前大陸微博總用戶數3.37億人的比例來看，相當於每3名用戶當中，就有1人轉發了這條內容，蔡徐坤微博的流量是由機器刷出來的。

▼蔡徐坤轉發量1億的微博。（圖／翻攝自微博）

▲▼蔡徐坤微博。（圖／翻攝自微博）

據《新京報》報導，北京市公安局網安總隊10日表示，幫助蔡徐坤製造一億微博轉發量的是「星緣」APP，目前已查封；該App在粉絲圈使用極為廣泛，用戶可以通過該App直接登錄其微博帳號，充錢開通會員後，便可以在自己的微博號下綁定多個小號，數量從幾十個到幾千個不等。

此外，根據充值的錢數小號的價格也會有相應的折扣。由於微博會不斷對刷量的小號進行查封，粉絲只能不斷充值，再綁定新的微博小號，綁定後的大小號，可實現轉發內容相同，轉發數量翻倍。

警方指出，粉絲從組長或者經紀公司領取「刷量」任務，任務量完成後，粉絲可以通過線上活動進行抽獎，獲得一些獎勵，譬如簽名照片、演唱會燈牌、氣球、螢光棒等。

▲▼蔡徐坤微博。（圖／翻攝自微博）

▲為了應對刷流量的情況，微博已經將轉發、評論量設置為「100萬+」的顯示上限。（圖／翻攝自微博）

目前，主犯蔡某某因涉嫌破壞電腦資訊系統已被豐台檢察院批捕，另外三個人警方仍在進一步工作。蔡某某交代，起初製作這個APP是為了給喜歡的偶像應援，增加關注度，隨著使用的粉絲越來越多，他開始想著利用這一軟體非法牟利，他還在APP中製作了「明星熱度排行榜」，粉絲如果看到自己的偶像排名在別人之後，更會發力繼續充錢。

►►陸星微博評論、轉發破億！「注水數據」1塊買10個粉絲

ET快訊
遠距離每次見面都會做　她和金牛男友說一段話超後悔：福利沒了
馬如龍「霸氣微笑」遺照曝光　兒女準備滷肉：他最愛吃的
丁國琳懷孕8個月發現豪門男友劈5女！小三設局羞辱「親密照傳出

關鍵字：蔡徐坤,微博流量,流量,小鮮肉,星緣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小鮮肉蔡徐坤微博轉發破億！警方踢爆有「幕後推手」...半年賺3600萬

卸貨區打鬧司機誤踩油門　「推高機直接叉腰」當場撞死同事

影／手機響起！他一看「岳父來電」秒嚇壞：他才剛下葬…恐怖真相曝光

歡迎大家來找碴！　華為高管：我們赤裸地呈現在世人面前

買菜眼角膜被擊穿險失明！兇手竟是…這種情況你也可能遇上

中文音樂劇《圖蘭朵》海選　廈門站向台灣表演者招手

南方2019最強降雨！河源村鎮「泡進」黃泥洪水...5萬人受災通訊中斷

小王不肯付45萬「分手費」　綠帽夫當街砍他全家為愛妻出氣

熱「死」了！豬八戒豔陽下賣力演出...跳2下正面倒地猝死

別人家的班導師！高考後「包下最好的網咖」...帶同學玩通宵

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

小鮮肉蔡徐坤微博轉發破億！警方踢爆有「幕後推手」...半年賺3600萬

卸貨區打鬧司機誤踩油門　「推高機直接叉腰」當場撞死同事

影／手機響起！他一看「岳父來電」秒嚇壞：他才剛下葬…恐怖真相曝光

歡迎大家來找碴！　華為高管：我們赤裸地呈現在世人面前

買菜眼角膜被擊穿險失明！兇手竟是…這種情況你也可能遇上

中文音樂劇《圖蘭朵》海選　廈門站向台灣表演者招手

南方2019最強降雨！河源村鎮「泡進」黃泥洪水...5萬人受災通訊中斷

小王不肯付45萬「分手費」　綠帽夫當街砍他全家為愛妻出氣

熱「死」了！豬八戒豔陽下賣力演出...跳2下正面倒地猝死

別人家的班導師！高考後「包下最好的網咖」...帶同學玩通宵

早起多3跑友！小鹿們列隊狂追500公尺　男跑者笑翻：我有伴啦

系列作角色大集結！Ubi新手遊《湯姆克蘭西 Elite Squad》亮相

小鮮肉蔡徐坤微博轉發破億！警方踢爆有「幕後推手」...半年賺3600萬

陪練歌10年撐不到他發片...韋佳宏愛犬13歲子宮蓄膿離世

別小看愛哭包！看電影會哭代表「內心堅強」　研究：這種人是領導天才

蔡英文、賴清德初選誰勝出？　民進黨有望13日中午結果出爐

曾謀殺8嬰兒…英國護理師再被逮「受害人數變17人」　院方：她表現良好

韓國瑜稱負面聯想太可怕　徐永明：這種人選總統很恐怖

張顯耀不滿民調出「哭調仔」揚言砸雞蛋　莊啟旺：願賭服輸

吳淡如／男人能夠有多壓抑

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

大陸熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹..

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

校內水果刀插前女友脖子！全班目..

滑玻璃溜滑梯一半下雨　眾人噴飛..

結婚前懷孕「種是小王的」　她慌..

屁孩高空挑戰跳隔樓　還錄影PO..

考考眼力　2球顏色其實一樣！

「豬八戒」豔陽下賣力演出.....

男嬰剛出生！22歲未婚媽3樓往..

白衣男穿緊身內褲逛超市　她一轉..

台灣早送中?　陸委會駁：與港不..

地鐵吐痰被阻　他嗆外國都有痰盂

班導師包下網咖　帶同學玩通宵

律師：逃犯條例通過台人可引渡至..

更多熱門

相關新聞

幫梅伊測麥克風　他滿身肌肉爆紅

英國首相梅伊（Theresa May）因為脫歐一事而道歉下台，24日與保守黨官員會面後，在唐寧街10號外宣布將於6月7日結束任期。不過此事意外捧紅一名帥哥托比烏斯高夫（Tobius Gough），在社交媒體上爆紅外，甚至被拱為新首相。

他初夜獻大32歲美魔女　隔天反悔傳照勒索

因應蘇花改通車車流　陳彥伯拜會徐榛蔚

愈黏逃愈遠星座男Top5

人妻裸身纏綿小鮮肉　綠帽夫氣炸

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不起！

他嫌迪卡儂廉價　網打臉：CP值爆高

小琉球活珊瑚遭刻名留念　網美被肉搜

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面