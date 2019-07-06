地王震撼登板！「竹城甲子園」讓同業嚇到吃手

▲A7地王-竹城甲子園。

圖、文／業者提供

眾所矚目的「竹城甲子園」開放參觀首周所繳出的驚人成績，震動了整個大林口特定區房市，且相較於該案堪稱爆炸的人氣、買氣，使鄰近其他個案表現顯得疲軟，「A7地王」威力可謂不容小覷。

插標：300組看屋人潮再度改寫區域紀錄

▲首週湧入300組來人。

被視為大林口特定區重磅大案的「竹城甲子園」於上週六（6/29）轟動公開，經過一個月的案前醞釀，累積超過1,500組的預約組數，讓人氣、買氣在開案當天一舉爆發，爭搶購屋的民眾擠爆接待中心，還有不少人在銷售區外排隊等候，而場內銷售人員動作更是從未停歇，兩天合計300組的看屋組數，再次刷新大林口特定區新案紀錄。

「竹城甲子園」專案經理表示，無論地段價值、產品規劃、總價區間等個案評比，「竹城甲子園」皆是中心商業區內最具競爭優勢的指標，來人的熱度與內部先前的評估一致，而尚有千餘組的預約客戶，銷售人員也持續安排前來賞屋，希望未來幾周能改寫開案區域紀錄。

插標：A7地王魅力狂吸自住客層買氣

▲三井outlet mall。

▲華亞科學園區。

這塊「A7地王」有什麼魅力，竟讓大林口特定區房市全看它臉色？首先，該案4352坪的基地，非但是目前占地最大，同樣是整座大林口特定區規模最足的單一個案，尤其掌握文化一路、文桃路兩條動脈軸線的交通區位，使其北接體育大學A7站、產專園區，南臨林口長庚商圈、林口三井Otulet等重要設施，加上一旁4780坪的生態公園，兼具交通、商圈、公園的立地條件，更有獨特空橋連結，成為先天有利的銷售因子。

再者，「竹城甲子園」是竹城建設的第60個案子，所隱含的里程碑意義，讓竹城建設將其視為集大成之作，在外觀立面、公設規劃都跳過過往風格，配合本就厚實的市場口碑，提供不同於當地平價建商的住宅品質，有效打動剛性自住客層，進而反映在預約、銷售數據上頭。

插標：總價677萬元起買2+1房

另外，與住戶生活息息相關的社區公設，「竹城甲子園」闢設高達24項的全齡化設施，其中包含一座800坪的中庭花園，光面積便足以比肩一個中小型建案，且同樣32～33%不等的公設比，住戶可享受到更多元且豐富的設施項目，也直接成為民眾列入考量的購屋誘因。

該案住宅坪數規劃26～29坪的2房、36～39坪的3房以及43～49坪的4房，2+1房單位總價677萬元起，2房與2+1房更提供可不需購買車位的選擇，同時推出「豪禮抽抽送」活動，首次完成賞屋打卡，即贈7-11百元禮券（送完為止），另凡完成賞屋流程並加入海悅會員，週週抽IPhone XR、月月抽gogoro3，若簽約購屋，更有機會抽中百萬現金，有興趣的讀者可上海悅官網（網址：http://bit.ly/2xr9Q51）查詢。

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「竹城甲子園」基本資料

投資興建：竹城建設股份有限公司

基地位置：桃園市龜山區文化一路、文桃路口

基地面積：4352坪

坪數/格局：26～49坪、2～4房

樓層規劃：24F/B4F

總價：677萬元起

洽詢專線：(03)328-6677

官方網站：http://bit.ly/2xr9Q51

資料來源：海悅國際開發股份有限公司