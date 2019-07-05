民調期間未禁止宣傳　國民黨5參選人下週7天仍可趴趴走

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨將於7月8日至14日進行總統初選民調，15日上午公布結果。由於國民黨初選辦法中，並未禁止民調期間宣傳的行為，各陣營將趁此全台跑透透，在倒數時刻全力拉票。根據郭陣營規劃，郭台銘下週會有部分下鄉行程；韓陣營則表示，韓國瑜造勢活動已結束，未來一切以市政行程為主。

國民黨表示，這次民調用的不是國民黨的資料庫，是來自全台市占率最大的玉瑪科技， 共有644萬6977筆電話資料，將以電話後兩碼隨機抽樣，會抽出8萬筆樣本，希望由5家民調公司，各完成3000份成功樣本，各階都會在所有參選人的委派代表見證、各方人馬監督下完成。

對於有候選人的文宣上寫著「唯一支持XXX」或「非X不投」，國民黨表示，確實可以這樣回答，但只要受訪者回答的內容沒有出現在題目選項中，就會視為「都不支持」。但國民黨提醒，受訪者接到電話時必須答出「全名」才算數。

事實上，國民黨和民進黨一樣皆屬於人民團體，因此不適用《公職人員選舉罷免法》中，投票前10天不能發布民調之規定，也不用遵守公職候選人在投票日當天不能從事含公投宣傳在內的競助選活動的規定。

根據民進黨今年的初選辦法規定，初選民調期間訂有「廣告宣傳禁止事項」，包含候選人及其團隊不得參加新聞媒體專訪、不得於傳播媒體刊登廣告、禁止購買置入式行銷新聞、禁止發布或引用相關民調等。不過，凡是公告中沒有提到的宣傳造勢仍可繼續，包含宣傳車、掃街拜票、發放文宣品、懸掛看板布條、於社群網站或通訊軟體發布圖文或影音、針對特定對象發送簡訊或拜票(但向市話及手機之拜票僅限非民調執行時段)等。