蘆洲少年騎車自摔飛對向車道　遭轎車輾爆頭腦漿成碎塊

▲徐姓少年騎車自摔飛到對向車道，遭直行的白色轎車輾爆頭。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市蘆洲區的環堤大道上，12日凌晨2時許發生一起嚴重的死亡車禍。一名騎乘機車的少年在凌晨2時許，從蘆洲往三重方向行駛過程中，因不明原因突然摔車，少年噴飛倒臥對向車道，而同一時間，一輛白色轎車剛好經過該路段，左前車輪就從騎士頭部輾壓過去，造成少年當場爆頭死亡。

據了解，死亡的就是19歲的徐姓少年，而12日凌晨2時許，徐少騎乘機車沿著環堤大道，從蘆洲地區往三重方向行駛，然而行駛過程中，因為不明原因導致摔車，徐少因此噴飛到對向車道上。這時，一輛由18歲林姓少年所駕駛的白色轎車剛好經過，林姓少年發現前方有人倒臥地上時，疑似閃避不及，車輛就這樣撞上並輾過了車道上的徐少，造成徐少當場爆頭身亡。

車輛撞擊後左側車頭嚴重凹陷，駕駛林姓少年與車上友人見到不遠處有員警執行臨檢，便立即向執行臨檢的員警求助。員警獲報後趕到現場查看，發現徐姓少年頭部遭輾壓爆裂，腦漿都已四散在柏油路面上，已經明顯死亡，便派請交通分隊人員及鑑識人員到場協助拍照採證。

員警在現場對肇事的駕駛林男進行酒測，目前已排除林男酒駕嫌疑，隨後員警也將轎車上的林男及友人，都帶回派出所訊問，要了解事發當時經過，而詳細車禍發生過程，警方認為還有待交通分隊員警釐清事發經過，並調閱周邊監視器影像，才能夠進一步釐清。

▲▼警方到場後將徐姓少年蓋上白布，而地上也留下大片血跡。（圖／記者趙永博攝）



▲▼徐姓少年的安全帽疑似在摔車時噴飛到路肩。（圖／記者趙永博攝）



▲▼肇事的轎車左前車頭嚴重毀損，並沾有血跡。（圖／記者趙永博攝）



▲警方到場後將事發現場用三角錐圍起。（圖／記者趙永博攝）