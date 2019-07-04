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沒錢買辣椒噴霧未著防彈背心！　鐵警辯守望勤務基層：太誇張

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▲▼台鐵持刀殺警案，員警目前送醫搶救中。（圖／翻攝警員李承翰臉書）

▲台鐵持刀殺警案，英勇殉職的鐵路警察局嘉義派出所警員李承翰。（圖／翻攝警員李承翰臉書）

記者張君豪／台北報導

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所警員李承翰，昨天3日晚間20時許接獲通、趕赴停靠嘉義車站自強號列車處理逃票糾紛時，突遭鄭姓男子持刀刺傷臟器，歷經醫師連夜輸血超過1萬CC搶救，今晨仍宣告不治。這起鐵路勇警英勇保護民眾殉職的意外事件，也突顯鐵路警察局內部管理鬆散、應勤配備不足的管理問題。

▲▼台鐵殺警男。（圖／地方中心翻攝）

▲與持刀歹徒對峙，英勇殉職的鐵路警察局嘉義派出所警員李承翰。（圖／民眾提供翻攝）

昨天3日晚間、鐵路警察局高雄分局嘉義派出所警員獲報上自強號列車處理鄭姓民眾逃票糾紛；鄭男因情緒激動持刀對峙、李姓警員深恐鄭男砍殺其他乘客上前奪刀，結果遭鄭男持刀攻擊、造成腹部重刀臟器外露英勇殉職，但鐵路警察局為卸責居然辯稱警員李承翰處理這起持刀衝突是「守望勤務」

北市一名資深不願具名的外勤警官指出：根據《警察勤務條例》或者學校學的警察勤務講義，勤區警員處理糾紛就是「攻勢勤務」根據警勤條例相關規定，警員擔服攻勢勤務需配戴防彈背心。知情警員指出，雖然不敢說李姓學弟若有穿防彈背心就能全身而退、但面對持刀歹徒，李員若有穿防彈背心傷勢應該會輕很多，換句話說這場悲劇「是有機會可以避免的！」

另名新北市警局教官則指出，在車廂狹小空間、加上車廂內有其他民眾，警員用槍制伏持刀歹徒真的有危險性，制式90手槍的子彈若貫穿歹徒、或者誤擊跳彈都有可能傷及無辜，但該教官說，從17年6月起，警政署就規定全國警方引進辣椒水防護噴霧成為警用標準配備。

但昨晚李員英勇殉職，他身上沒穿戴防彈背心、根據《ETTODAY新聞雲》記者詢問鐵警局，該單位迄今也沒規劃經費費幫全國鐵路外勤警員購買辣椒噴霧，導致李員只能以肉身抵擋歹徒攻擊，而且事後鐵路警察局還辯稱李承翰獲報處理糾紛是「守望勤務（SENTRY）」想藉此解釋李員未穿戴防彈背心的責任。

雖然在車廂使用辣椒噴霧有擴散波及無辜的隱憂，但鐵警基層私下透露，辣椒水噴霧有水柱狀、霧狀兩種，只有氣霧狀的才會擴散，在狹小車廂空間要制服持刀歹徒，水柱狀噴霧也是臨危保命的一個選擇，但鐵路警察局迄今只編列微薄預算購買數十罐，很多外勤警員身上都沒有。

對此另有鐵警局警員私下說：鐵路警每年處理列車逃票糾紛太多，大多警員到現場告誡多半可順利解決，久而久之警員對票務糾紛的危機感早就泯滅；誰能料到逃票民眾會預藏刀械且真的攻擊警員？但多一層防護就有減少傷害的機會，其他地方警力受理報案處理糾紛，大多數外勤警員還是會穿防彈背心去面對變數多巨有危險性的攻勢勤務。

對此內政部與警政署今晚8點召開記者會、內政部長徐國勇允諾會先爭取250把電擊槍全面配發給鐵路警察局外勤警員，其他不足的部分則會用行政院第二預備金盡速購買，後續採買分發作業則交給警政署儘速辦理。

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